La Policía Nacional desmantela varios secaderos de marihuana en el Polígono de la Paz, en Murcia

1084056.1.260.149.20260505102244 Plantas de marihuana intervenidas - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado varios secaderos de marihuana localizados en varios edificios del Polígono de la Paz de Murcia y ha detenido por estos hechos a dos varones como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, según ha informado el Cuerpo.

Las quejas vecinales generadas por los continuos cortes en el suministro de la electricidad llevaron a los agentes a localizar varios habitáculos que eran empleados para el cultivo y secado de plantaciones de marihuana tipo 'indoor'.

Dos de estos secaderos se encontraban en cámaras de aire habilitadas para el cultivo y secado en el entresuelo de los edificios. En una de ellas, los agentes intervinieron más de 12 kilos de cogollos de marihuana cuidadosamente colocados sobre telas en su proceso final de secado.

En el mismo espacio, en el edificio contiguo, los agentes hallaron una plantación de marihuana con más de 290 plantas en diferentes fases de crecimiento, así como todo el aparataje utilizado para el desarrollo y secado de estas plantaciones.

Una tercera cámara fue localizada en otro edificio diferente del barrio, donde el fuerte olor permitió localizar una trampilla que daba a un habitáculo en el que se intervinieron 96 plantas de marihuana y cuatro cajas con cogollos en su fase de secado, que arrojaron un peso de más de 13 kilogramos.

Como responsables de este último hallazgo, dos varones fueron detenidos e imputados por los presuntos delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.