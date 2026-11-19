1135324.1.260.149.20261119101917 Archivo - Un agente trabajando en un vehículo (Archivo) - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como autor de un delito continuado de robo con fuerza en interior de vehículo, al ser considerado el responsable de haber fracturado las ventanillas de trece vehículos estacionados en un parking de la ciudad de Murcia con el objetivo de sustraer pertenencias y efectos personales de su interior.

Los agentes observaron a un hombre a las 5.00 horas en la calle que al verles trató de ocultar una bolsa de plástico que llevaba consigo lanzándola debajo de un coche próximo que estaba estacionado. Tras darle el alto e identificarlo, comprobaron que había sido detenido en 69 ocasiones, muchas de ellas por robos con fuerza en interior de vehículos, han informado desde el cuerpo policial.

En el interior de la bolsa de plástico se localizaron varios objetos como varias gafas de sol, unos prismáticos, unos altavoces y una radio portátil entre otros, cuya propiedad no pudo demostrar.

Durante su identificación, otros agentes localizaron 13 vehículos estacionados en un parking de la ciudad de Murcia que presentaban alguna de sus ventanillas fracturas.

Las pesquisas llevadas a cabo 'in situ' así como la recopilación de imágenes de las cámaras de seguridad permitieron determinar que los objetos hallados en la bolsa de plástico procedían del interior de varios de estos vehículos y que el detenido había sido el responsable de los robos.

De este modo, fue imputado como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial tras lo cual se estableció su inmediato ingreso en prisión provisional.

No se descarta la participación del autor en hechos similares sucedidos en otros puntos de la ciudad de Murcia, que se encuentran actualmente en investigación.