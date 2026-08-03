La Policía Nacional detiene al autor del robo en un vehículo de una comunidad de vecinos en Murcia

1108621.1.260.149.20260803105120 Archivo - Sucesos.- Detenido tras ser sorprendido cuando intentaba entrar a robar en una vivienda de San José de la Vega (Murcia) - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Murcia a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en vehículo, tras haberse introducido en un garaje comunitario de la calle de La Gloria en la zona centro, y perpetrar un robo en uno de los vehículos estacionados en el interior, han informado fuentes policiales.

Los hechos se produjeron el pasado día 16 de julio, cuando el implicado, aprovechando la apertura de la puerta del garaje comunitario de un edificio de viviendas del centro de la ciudad de Murcia, se introdujo en su interior portando una mochila con herramientas para la comisión de robos, y aprovechó la ausencia de vecinos para forzar un vehículo y sustraer efectos de su interior.

La entrada de un nuevo vecino en el garaje y el encendido de las luces, provocó que el implicado tuviera que abandonar precipitadamente el estacionamiento sin poder seguir realizando más robos en los vehículos que se encontraban aparcados.

La investigación desarrollada desde la Comisaría de Policía Nacional de El Carmen ante el incremento de robos similares en diferentes puntos, permitió recopilar información sobre el posible autor de estos robos, obteniéndose una serie de imágenes de diferentes cámaras de seguridad que confirmaron la identidad del autor.

La detención realizada por agentes de la Policía Nacional se produjo en el Barrio del Carmen, donde el implicado habría protagonizado recientemente un nuevo intento de robo, siendo localizado y grabado por una vecina de la zona con una amplia difusión de imágenes en redes sociales.

El detenido, al que le constan al menos cinco detenciones anteriores por la comisión de varios delitos y se encuentra en situación irregular en territorio nacional, fue nuevamente imputado por un delito de robo con fuerza, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial. No se descarta su participación en otros hechos similares que están siendo investigados.

CONSEJOS DE SEGURIDAD EN COMUNIDADES DE VECINOS

Desde Policía Nacional aconsejan, a las comunidades e vecinos, no permitir el acceso a personas desconocidas, asegurarse del cierre completo de las puertas de acceso a garajes, nunca abrir el portal del edificio a presuntos repartidores sin comprobarlo y ante presencia de personas sospechosas contactar con Policía Nacional a través del teléfono '091' o la app 'Alertcops'.