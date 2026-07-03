La Policía Nacional detiene en Cartagena a cinco personas por amenazar a personal sanitario

1101420.1.260.149.20260703095512 Comisaría de la Policía Nacional en Murcia - POLICÍA NACIONAL

CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Cartagena a cuatro hombres y una mujer tras ser acusados de proferir insultos y amenazas graves, que incluyeron el uso de violencia física, contra personal sanitario de varios centros médicos del municipio, según ha informado el Cuerpo.

La primera de las detenciones se produjo días después de que un varón mostrara de forma intimidatoria un arma de fuego a dos facultativos y a una psiquiatra en un centro hospitalario al que había acudido a una cita médica.

El segundo arrestado fue un hombre que amenazó de muerte a un médico de un centro de salud tras ser informado de que sus patologías no cumplían los requisitos legales para ser catalogadas como accidente laboral.

El tercer incidente implicó a un paciente que increpó, amenazó y siguió de manera intimidante a un enfermero que acababa de finalizar su jornada laboral. Según la investigación, este hombre ya había protagonizado episodios similares no denunciados con anterioridad.

El cuarto suceso tuvo como implicado al familiar de un paciente hospitalizado que, con el objetivo de forzar un traslado de hospital, zarandeó, agarró y amenazó de muerte al médico responsable por no acceder a sus peticiones.

Finalmente, los agentes detuvieron a una mujer que acudió a un centro médico exigiendo a gritos ser atendida y la entrega de medicamentos, llegando a empujar y morder en un dedo a un vigilante de seguridad, conducta agresiva que mantuvo tras la llegada de la dotación policial.

A los cinco arrestados se les atribuye la presunta autoría de los delitos de amenazas y atentado a funcionario público.

La Jefatura Superior de Policía ha recordado que el Código Penal tipifica la agresión física o la intimidación grave contra sanitarios en el ejercicio de sus funciones como un delito de atentado contra la autoridad, conllevando penas de prisión, sanciones económicas y órdenes de alejamiento.

Asimismo, el Cuerpo dispone de la figura del interlocutor policial sanitario para colaborar de forma permanente con el sector en materia de autoprotección y prevención del riesgo en los centros de la Región de Murcia.