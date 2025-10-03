Policía Nacional detiene a dos individuos por su implicación en un altercado en una discoteca de Alcantarilla

ALCANTARILLA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a dos individuos por su presunta implicación en un altercado sucedido esta pasada madrugada en una discoteca del Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla, donde se han visto involucradas varias personas, según han informado a Europa Press fuentes de dicho cuerpo.

El amplio dispositivo de seguridad establecido desde el primer momento ha contado con unidades de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial de la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de Alcantarilla y de Murcia, lo que ha permitido su rápida detención. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Se da la circunstancia de que en esta misma discoteca, que está generando cierta alarma social en la población por los altercados que en ella se desarrollan, se produjo una agresión con arma blanca de dos hombres, que fueron detenidos por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, a otros dos varones, a quienes amenazaron con un arma de fuego en el interior del baño.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de agosto, de madrugada, cuando una de las víctimas se encontraba con otro hombre en el cuarto de aseo. En ese momento accedieron al lugar los detenidos, que les agredieron con un arma blanca tipo mariposa y les amenazaron con un arma de fuego.

Esto causó lesiones de gravedad por las que las dos víctimas tuvieron que ser asistidas en un centro hospitalario, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

A raíz de la denuncia, la Policía Nacional inició diferentes líneas de investigación y consiguió identificar a los presuntos agresores, que fueron detenidos en la ciudad de Murcia y después puestos a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.