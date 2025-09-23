Policía Nacional detiene a dos individuos que realizaron, al menos, 12 disparos contra 3 personas en Cartagena - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos individuos como autores de delitos de tentativa de homicidio, tras realizar, al menos, 12 disparos contra tres personas que se encontraban sentadas en la puerta de su domicilio, llegando a impactar varios de los disparos contra dos víctimas.

Los hechos ocurrieron sobre las 00.30 horas del pasado día 2 en el barrio cartagenero de Los Dolores, cuando varias personas que circulaban en dos vehículos efectuaron, al menos, 12 disparos contra dos hombres y una mujer que se encontraban sentados en la puerta de su domicilio.

Como consecuencia de ello, las dos mujeres resultaron heridas, recibiendo una de ellas tres impactos en una pierna y otra un disparo en el abdomen, siendo trasladas, de manera urgente, a un centro hospitalario de Cartagena.

Las primeras pesquisas apuntaron a que el tiroteo tendría su origen en un enfrentamiento entre dos familias asentadas en la ciudad de Cartagena, derivado por desavenencias personales y desembocando en la agresión con arma de fuego.

Tras diversas diligencias de investigación, los agentes de la Policía Nacional lograron identificar, localizar y detener a dos de los presuntos autores, imputándoles delitos de homicidio en grado de tentativa.

Una vez pasaron a disposición de la Autoridad Judicial, ingresaron en prisión provisional. La investigación continúa abierta con el fin de poder localizar y detener al resto de los autores del hecho.