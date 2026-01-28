La Policía Nacional detiene a dos varones por forzar y robar en el interior de coches aparcados en Murcia

1046470.1.260.149.20260128094751 Imagen de uno de los vehículos - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones por, presuntamente, forzar y robar en dos vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública de la ciudad de Murcia, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Los propietarios denunciaron que sus coches habían sido forzados para sustraer diversas pertenencias de su interior cuando se encontraban aparcados en la calle.

El primero de los vehículos fue violentado a mediados de noviembre de 2025, cuando se encontraba estacionado en la calle Poeta Eloy Sánchez Rosillo, y de su interior sustrajeron unas gafas de sol, entre otras pertenencias, tras forzar una de las ventanillas.

El segundo vehículo fue objeto de robo a principios del pasado mes de diciembre en la Avenida Ronda de Garay. Además de robar diversos objetos tras revolver el interior, los ladrones sustrajeron las placas de matrícula.

La información recopilada en el lugar de los hechos, así como los vestigios recogidos en los vehículos violentados condujeron a la identificación de los presuntos responsables, a los que se les atribuye la comisión de un delito de robo con fuerza.

Se da la circunstancia de que los investigados ya habían sido arrestados con anterioridad por su supuesta participación en hechos similares.