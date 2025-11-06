La Policía Nacional detiene a un hombre tras cometer un robo y tener dos reclamaciones judiciales en vigor

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional detuvo a un hombre por la comisión de un delito de robo con fuerza en el interior de vehículo y encontrarse en posesión de dos reclamaciones judiciales en vigor por la comisión de delitos del mismo tipo, tras ser sorprendido en el interior de un vehículo que estaba estacionado en Molina de Segura mientras sustraía varios objetos del interior.

Los hechos tuvieron lugar a finales del pasado mes de octubre, cuando una llamada recibida en la sala del CIMACC 091 advertía de como un varón había sorprendido a otro individuo robando en el interior de su furgoneta, que estacionada en la calle Triunfo de Molina de Segura. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los agentes de Policía Nacional más cercanos.

Al llegar localizaron a los dos varones implicados y pudieron comprobar como la puerta del acompañante de la furgoneta estacionada presentaba signos de haber sido forzada y su interior se encontraba totalmente revuelto. Además, el varón sorprendido se encontraba en posesión de dos reclamaciones judiciales en vigor por la comisión de los delitos de robo con fuerza y robo con violencia, según han informado fuentes del Cuerpo en una nota de prensa.

Este hombre había sido detenido hasta en 31 ocasiones por la comisión de todo tipo de delitos, sobre todo relacionados con la comisión de delitos contra el patrimonio.

Tras ser detenido como autor de un nuevo delito de robo con fuerza y tener en vigor las dos reclamaciones judiciales mencionadas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial donde se dispuso su inmediato ingreso en prisión provisional.

1024518.1.260.149.20251106102126