La Policía Nacional detiene a un hombre por un robo con violencia en un centro comercial de Murcia

MURCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido un varón como presunto autor de los delitos de robo con violencia y hurto cometidos en un centro comercial de la ciudad de Murcia, tras hurtar varias prendas de ropa y arremeter contra los vigilantes de seguridad al ser interceptado.

Los hechos sucedieron el pasado día 18 de febrero cuando los vigilantes de seguridad del centro comercial fueron alertados por el encargado de una de las tiendas de que habían sorprendido a un hombre hurtando, utilizando una bolsa de tela forrada en su interior con papel aluminio, el cual ya sustrajo varias prendas de ropa del mismo establecimiento dos días antes, según han informado desde el Cuerpo.

Los vigilantes de seguridad lo lograron interceptar en uno de los aparcamientos de vehículos. Pese a que el detenido actuó de forma violenta y forcejeó con los vigilantes para huir, arremetiendo contra ellos, estos consiguieron retenerlo hasta que llegó la Policía Nacional.

Los agentes, al identificarle, comprobaron que además le constaba en vigor una orden policial de búsqueda y detención por parte de la Comisaría de Policía Nacional de Alcantarilla por un presunto delito de quebrantamiento de condena.

Los agentes procedieron a su detención como autor de los delitos de robo con violencia, hurto y quebrantamiento de condena, interviniéndole además la bolsa de tela forrada en su interior con papel aluminio con la que habría cometido los hurtos. El detenido, a quien le constan dieciséis detenciones anteriores por la comisión de todo tipo de hechos delictivos, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.