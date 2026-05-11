La Policía Nacional detiene 'in fraganti' a los autores de un robo con fuerza en un gran comercio de Murcia

1085846.1.260.149.20260511115309 Archivo - Un vehículo de la Policía Nacional en Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a dos varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza tras asaltar un gran comercio en la pedanía de Patiño, según ha informado el Cuerpo en un comunicado.

Los arrestados, que saltaron la valla perimetral del recinto para sustraer material de construcción, fueron interceptados en las inmediaciones tras una persecución en la que intentaron deshacerse de los objetos robados.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del pasado 22 de abril. Tras recibir el aviso de una empresa de seguridad, los agentes desplegaron un dispositivo que permitió localizar a dos individuos cuyas características físicas coincidían con los asaltantes.

Al ser requeridos, ambos emprendieron la huida a la carrera, arrojando el material sustraído a la vía pública para intentar eludir la acción policial.

Durante la detención, uno de los sospechosos opuso una fuerte resistencia, empujando a un agente a una zanja. Como consecuencia de la caída, el policía sufrió lesiones leves en ambas piernas.

En el registro de sus pertenencias, los agentes hallaron diversas herramientas habitualmente empleadas para la comisión de robos.

Uno de los implicados cuenta con un amplio historial delictivo, habiendo sido detenido en 19 ocasiones anteriores por delitos de la misma naturaleza.

El material recuperado ha sido devuelto a su legítimo propietario, mientras que los dos detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.