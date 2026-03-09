Policía Nacional detiene a un individuo por causar daños en 16 vehículos estacionados en un garaje de Murcia

1067075.1.260.149.20260309093522 Archivo - Un agente de la Policía Nacional inspecciona un vehículo tras causarle daños un individuo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo por causar daños en 16 vehículos que se encontraban estacionados en un garaje de un edificio situado en la ciudad de Murcia. El hombre pretendía sustraer pertenencias y efectos personales del interior de los mismos.

Varias denuncias presentadas en dependencias de la Policía Nacional informaban que varios vehículos habían sufrido daños cuando se encontraban estacionados en el interior de un aparcamiento privado, perteneciente a un edificio situado en la zona centro de la ciudad de Murcia, habiéndose sustraído pertenencias en algunos de ellos.

La Policía Nacional inició una investigación para esclarecer los hechos, donde la recopilación de imágenes de las cámaras de seguridad, así como los vestigios encontrados en los vehículos forzados condujeron a los agentes a la identificación de un individuo en posesión de diversos antecedentes por la comisión de delitos del mismo tipo y que había sido detenido hasta en 25 ocasiones con anterioridad.

El dispositivo de búsqueda establecido para su localización en las zonas habitualmente frecuentadas por el autor de los robos permitió detectarlo, pero al percatarse de la presencia de los agentes se dio a la fuga, pudiendo ser finalmente interceptado antes de introducirse en el rellano de un edificio donde pretendía ocultarse.

Al detenido se le imputa un supuesto delito continuado de robo con fuerza, por lo que ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, según informa la Policía Nacional en un comunicado.

No se descarta su participación en hechos similares sucedidos en otros puntos de la ciudad de Murcia, que se encuentran actualmente en investigación.