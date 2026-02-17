Policía Nacional detiene a un individuo por robar el bolso a una joven tras causarle lesiones en una mano

1060719.1.260.149.20260217102837 Archivo - VÍDEO: La Policía Nacional desarticula en Murcia un grupo criminal dedicado a robos con fuerza en salones de juego - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo por robar presuntamente a una joven el bolso tras propinarle un fuerte tirón y causarle lesiones en una mano, en la calle Puerta Nueva de la ciudad de Murcia, según fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 8, sobre las 13.00 horas, cuando el ahora detenido arrebató por la fuerza el bolso a una mujer tras un forcejeo propinándole un fuerte tirón, sufriendo heridas de diversa consideración en una de sus manos.

Tras cometer el robo, esta persona huyó del lugar en bicicleta, siendo perseguido por varios ciudadanos que presenciaron los hechos y alertaron de inmediato a la Policía, consiguiendo interceptarlo en la calle Enrique Villar y recuperando el bolso sustraído.

Varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron al lugar, y ante las manifestaciones de la víctima y varios testigos, los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito de robo con violencia, oponiendo éste gran resistencia a la misma.

Finalmente, el detenido, a quien le constan numerosos antecedentes policiales por hechos similares, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, decretándose su ingreso en prisión provisional.