La Policía Nacional detiene en Molina de Segura (Murcia) a tres personas por simular ser víctimas de un robo

1035449.1.260.149.20251212101201 Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Molina de Segura (Murcia) - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y a dos mujeres residentes en Molina de Segura (Murcia) por presentar denuncias en las que simulaban haber sido víctimas de robos con violencia cuando se encontraban en la vía pública, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

El varón presentó una denuncia a principios del pasado noviembre, en la que ponía de manifiesto haber sido víctima de un robo por parte de tres hombres que se acercaron a él bajo la excusa de pedirle un cigarro, para, en un momento de descuido, empujarle y arrebatarle la cartera que portaba con documentación y una gran cantidad de dinero.

En el segundo caso, una señora denunció que mientras paseaba por la calle una mujer le arrebató el bolso mediante un tirón, haciéndole caer al suelo, motivo por el que llegó a adjuntar un parte médico por supuestas lesiones.

La tercera implicada presentó una denuncia en la que explicaba que había sido abordada e introducida en un vehículo a la fuerza, y que le habrían obligado, bajo amenazas, a realizar varias transferencias bancarias.

Una vez analizadas las declaraciones y la existencia de numerosas contradicciones e incongruencias de los denunciantes, los agentes comprobaron que, en el primer caso, el hombre había perdido la cartera, desconociendo como se había producido.

En el segundo caso, la mujer reconoció ante los agentes, cuando fue llamada a declarar, que lo que había denunciado no había ocurrido así y que también había perdido el monedero con una importante cantidad de dinero en su interior, que se encontraba dentro del bolso supuestamente robado.

La tercera supuesta víctima habría sufrido algún tipo de perjuicio económico y pretendió ocultarlo y justificarlo con la denuncia, según se desprende de la investigación.

Los detenidos tendrán que responder ante la Autoridad Judicial por estos hechos, pudiéndose enfrentar desde 12 meses de multa a penas de prisión de hasta dos años.