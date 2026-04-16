La Policía Nacional detiene en Murcia a los implicados en la macroestafa a una multinacional italiana

1078377.1.260.149.20260416100923 Efectos intervenidos - POLICÍA NACIONAL MURCIA

MURCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Murcia a dos personas por su presunta participación en delitos de blanqueo de capitales, estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsificación de documento mercantil y usurpación de identidad, al ser considerados los responsables de un perjuicio económico de 600.000 euros a una multinacional italiana con sede en España, tras haberse realizado multitud de cargos fraudulentos a las tarjetas bancarias de empleados de la multinacional entre los años 2021 y 2025.

La investigación se inició el pasado mes de enero, al presentarse dos denuncias en las que trabajadores de la empresa informaban de cargos fraudulentos en las tarjetas bancarias facilitadas por la multinacional, por compras y extracciones de dinero en cajeros que ellos no habían realizado en ningún momento, según han informado desde el Cuerpo.

Ante la sospecha de que esta actividad ilícita pudiera haber sido mantenida en el tiempo, especialistas en ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de Policía de Murcia iniciaron un complejo procedimiento, con la colaboración del personal de la empresa matriz en Italia, para poder analizar con detalle los movimientos de más de 35 tarjetas bancarias nominativas a empleados, y asociadas a diferentes cuentas bancarias propiedad de la empresa.

La investigación realizada ha destapado una macro estafa realizada entre los años 2021 y 2025, detectándose cientos de cargos fraudulentos en las tarjetas de los empleados, con extracciones de dinero en cajeros bancarios por importe superior a los 300.000 euros, compras en establecimientos físicos por valor de 130.000 euros, así como adquisiciones de diferentes productos en tiendas online o incluso todo tipo de bienes inmuebles.

La principal investigada sería una empleada de la empresa con responsabilidades de su administración en España, que disponía de todos los datos de las tarjetas (numeración, fecha de caducidad, CVV y PIN de seguridad) y además desactivaba los mensajes de confirmación de las compras para desviarlos a un teléfono controlado por ella, con el objetivo de que los trabajadores no se percataran de los movimientos realizados.

El registro domiciliario realizado en Murcia, permitió a los investigadores intervenir decenas de aparatos tecnológicos de alto valor, relojes inteligentes, entradas a conciertos, productos de lujo, e incluso un vehículo y una motocicleta, presumiblemente adquiridos con el dinero proveniente de la estafa a la empresa multinacional italiana, y de los que también se habría visto beneficiado la pareja de la investigada.

Los investigadores de la Policía Nacional procedieron a la detención de los dos implicados, la trabajadora y su pareja, imputándoles delitos de blanqueo de capitales, estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsificación de documento mercantil y usurpación de identidad, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial.