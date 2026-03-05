1066068.1.260.149.20260305120502 Policía Nacional detiene a 4 personas en Jumilla por explotar a extranjeros en una empresa textil - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en Jumilla, responsables de una empresa que realizaba tareas textiles y de confección de sofás, por los presuntos delitos de explotación laboral de ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores.

Según informa la Policía Nacional en un comunicado, se les consideran responsables de emplear fraudulentamente a personas extranjeras en situación irregular en el país, aprovechándose de su especial situación de vulnerabilidad bajo condiciones de trabajo abusivas.

La investigación y actuación conjunta entre la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Región de Murcia en materia de lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social condujo a los agentes hasta un taller de tapizados y cosidos textiles en Jumilla, donde se estaban empleando a ciudadanos extranjeros.

El operativo de la Policía Nacional, desarrollado el pasado mes de enero, permitió la entrada en este centro de trabajo irregular, donde los agentes encontraron a 15 personas trabajando, resultando que diez de ellas carecían de permiso de residencia y trabajo y se encontraban en situación irregular en el país.

Las posteriores declaraciones de los ciudadanos extranjeros pusieron de manifiesto las condiciones laborales abusivas que estarían sufriendo, no llegando a percibir ningún salario por su trabajo, bajo el pretexto de los investigados que estaban aprendiendo el oficio o que se les había ofrecido alojamiento a cambio de ese trabajo.

Se da la circunstancia que los implicados ya habían sido anteriormente investigados por los mismos delitos tras ser localizados en una nave de Yecla, donde también habían instalado un taller de confecciones textiles y donde se liberaron a varias personas tras constatar los investigadores que estaban siendo explotadas laboralmente.

Esa primera investigación policial realizada el pasado mes de noviembre provocó que el entramado delictivo se desplazara desde Yecla a Jumilla para intentar evadirse de la acción policial permanente en lucha contra la explotación laboral.

El resultado final de la investigación ha sido la detención de cuatro personas a las que se les imputan los supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores y los derechos de los ciudadanos extranjeros, y la detención de otras siete personas por infracciones graves de la Ley de Extranjería.