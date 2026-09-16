La Policía Nacional detiene al presunto autor del atraco a mano armada en un comercio de Santiago el Mayor

Archivo - Un vehículo de la Policía Nacional en Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Murcia han detenido este miércoles al presunto autor de un robo con intimidación perpetrado con un arma de fuego en un establecimiento comercial regentado por un ciudadano de origen chino en el barrio de Santiago el Mayor, en la capital murciana.

La intervención policial se ha llevado a cabo tras la activación de un dispositivo especial de vigilancia en el entorno donde los investigadores habían determinado la posible ubicación del sospechoso, según ha informado el Cuerpo.

El arma utilizada en el asalto es una pistola corta de aire comprimido. La investigación continúa abierta con el objetivo de determinar la posible implicación del arrestado en otros hechos delictivos de similares características analizados por los agentes especializados.