La Policía Nacional detiene al presunto autor de tres robos con fuerza en una urbanización de Molina de Segura

1034295.1.260.149.20251209092522 Archivo - Comisaría de Molina de Segura - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de tres robos con fuerza cometidos durante el pasado mes de noviembre en diferentes domicilios situados en una urbanización de Molina de Segura, donde habría sustraído numerosos efectos y joyas por valor de más de 30.000 euros, y que habían generado una notable preocupación entre los residentes de la zona.

La investigación desarrollada desde la Comisaría de Molina de Segura, se inició de inmediato al tener conocimiento de la denuncia del primer robo. Los agentes realizaron un profundo análisis de los hechos y del 'modus operandi' utilizado por el autor, que junto con el resto de indagaciones, gestiones policiales y visionado de cámaras de video vigilancia, permitieron identificar al autor de los hechos, según informaron fuentes de la Policía Nacional en una nota de prensa.

La intensa actividad delictiva que el investigado estaba desarrollando, cometiendo otros dos robos con fuerza en viviendas de la misma urbanización, llevó a los agentes de la Policía Nacional ha establecer sendos dispositivos policiales de vigilancia y localización en las localidades de Molina de Segura y Murcia.

Los investigadores tuvieron conocimiento que el autor de los robos podría estar intentando vender las joyas sustraídas en diferentes establecimientos de compra-venta de oro de la ciudad de Murcia, pretendiendo obtener un alto precio en las joyas de más valor, entre las que se encontraba un diamante muy valorado económica y sentimentalmente.

Finalmente los agentes procedieron a la detención del presunto autor, imputándole tres delitos de robo con fuerza en vivienda cometidos en la urbanización, siendo puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Molina de Segura y decretándose su inmediato ingreso en prisión provisional.

La actuación de la Policía Nacional se enmarca dentro del Plan Preventivo de Seguridad diseñado para evitar la comisión de hechos delictivos, aumentar la presencia policial en las zonas más sensibles y sensación de seguridad entre la ciudadanía.