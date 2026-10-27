La Policía Nacional detiene a siete personas y desmantela un narcopiso junto a un colegio en Molina de Segura

La Policía Nacional detiene a siete personas y desmantela un narcopiso junto a un colegio en Molina - POLICÍA NACIONAL MURCIA

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a siete personas por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas en Molina de Segura, en una operación que ha permitido desmantelar un punto de venta de sustancias estupefacientes utilizado como narcopiso y situado junto a un centro educativo.

La investigación, desarrollada durante los últimos meses por agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Molina de Segura, permitió identificar una vivienda presuntamente utilizada para la venta de droga y que, según la Policía, generaba problemas de convivencia e inseguridad entre los vecinos.

Las pesquisas determinaron que el inmueble era frecuentado por personas que acudían a adquirir cocaína, hachís y marihuana. La actividad generaba alarma social en la zona, especialmente por la proximidad de la vivienda a un centro educativo al que asisten menores de entre tres y doce años, según ha informado la Policía Nacional.

El pasado 22 de octubre, tras obtener la correspondiente autorización judicial, los agentes llevaron a cabo una entrada y registro en el inmueble, donde intervinieron diversas cantidades de cocaína, hachís y marihuana, útiles para la elaboración y preparación de droga, balanzas de precisión, dinero en efectivo, teléfonos móviles y libretas con anotaciones relacionadas con la contabilidad de la actividad investigada.

Como medida complementaria, la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Molina de Segura procedió al precinto y cierre cautelar y temporal de la vivienda por motivos de salubridad y seguridad.

En el operativo participaron agentes de distintas unidades de la Comisaría de Molina de Segura y de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, entre ellas las brigadas de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Guías Caninos, la Unidad de Medios Aéreos y el Grupo de Apoyo Operativo.