La Policía Nacional guarda un minuto de silencio en señal de duelo por el agente fallecido en Oviedo

El delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, y agentes de la Policía Nacional guardan un minuto de silencio frente a la Jefatura Superior de Policía de Murcia en señal de duelo por el fallecimiento del subinspector fallecido en Oviedo - EUROPA PRESS

MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de las comisarías de Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura, Alcantarilla y Yecla han guardado este jueves, a las 12.00 horas, un minuto de silencio en memoria del subinspector de la Unidad de Guías Caninos fallecido el pasado martes en Oviedo en acto de servicio tras la explosión de un artefacto.

En la Jefatura Superior de Murcia, más de 60 empleados, entre efectivos policiales y personal de la Administración, se han concentrado junto al delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, el jefe superior de Policía en la comunidad, Ignacio Fermín del Olmo, y representantes de la Guardia Civil, la Delegación de Defensa y la Policía Local de Murcia, entre otras instituciones.

El suceso tuvo lugar en el barrio ovetense de Otero, donde la detonación provocó la muerte del subinspector y causó heridas de gravedad a otro agente especialista en desactivación de explosivos (Tedax), que sufrió la amputación de una pierna.

Según información facilitada por el sindicato Jupol, ambos efectivos acudieron a una vivienda tras recibir un aviso relacionado con una joven tiroteada cuyo padre intentaba trasladarla al hospital, y a su llegada al inmueble localizaron en el portal una mochila con un artefacto explosivo que terminó detonando.