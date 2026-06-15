Policía Nacional investiga la muerte de un hombre tras ser encontrado inconsciente en Zarandona (Murcia)

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en la sede de la Jefatura Superior en Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer la muerte de un hombre hallado inconsciente en el jardín de Los Geranios, en Zarandona (Murcia) el pasado viernes.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió un aviso a las 11.15 horas alertando del estado de este varón, de 44 años, avisando de que no respiraba, según han informado desde el 1-1-2 a Europa Press.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia del 061 que lo trasladó al hospital Morales Meseguer.