La Policía Nacional libera a 18 mujeres víctimas de explotación sexual en Murcia

1084467.1.260.149.20260506100113 Habitación donde residían las víctimas - POLICÍA NACIONAL

Eran obligadas a trabajar en condiciones abusivas y restrictivas de derechos las 24 horas del día, los siete días de la semana

La operación contó con la colaboración de las Comisarías Provinciales de Madrid y Barcelona para la detención de dos de los investigados

MURCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha liberado a 18 mujeres explotadas sexualmente por una organización criminal asentada en la pedanía murciana de Zarandona e integrada por 16 miembros que han sido detenidos, según ha informado el Cuerpo.

En concreto, a los arrestados se les atribuye la presunta autoría de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativo a la prostitución, favorecimiento de la inmigración ilegal, tráfico de drogas, contra los derechos de los trabajadores, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico.

La investigación se inició en septiembre de 2025 tras detectar la existencia de un domicilio prostíbulo regentado por un matrimonio bajo la apariencia de vivienda particular.

La red captaba a mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad económica mediante engaño.

Las pesquisas e indagaciones policiales permitieron a los agentes constatar que algunas víctimas habrían sido captadas en sus países de origen mediante engaño con falsas promesas laborales. Así, les financiaban su traslado a España para después imponerles una deuda que debían saldar ejerciendo la prostitución.

COACCIONES, DROGAS Y DISPONIBILIDAD

Las mujeres eran obligadas a trabajar en condiciones abusivas y restrictivas de derechos las 24 horas del día, los siete días de la semana, debiendo entregar el 50% de las ganancias. Además, necesitaban autorización de la dueña del prostíbulo para salir de la vivienda y el inmueble contaba con sistemas de video vigilancia destinado al control de las mujeres.

Las víctimas vivían en condiciones de hacinamiento, alojadas en habitaciones compartidas y espacios muy reducidos.

En el registro domiciliario, la Policía Nacional intervino 24.290 euros en efectivo, sustancias estupefacientes como cocaína, cocaína rosa 'tusi' y hachís, abundante documentación relacionada con la actividad ilícita, once datáfonos, dispositivos electrónicos y tres vehículos.

La operación contó con la colaboración de las Comisarías Provinciales de Madrid y Barcelona para la detención de dos de los investigados.

Los cuatro responsables de la organización criminal fueron puestos a disposición judicial y el resto de los detenidos tendrán que responder ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.

La unidad investigadora de la Policía Nacional continúa con las gestiones indagatorias para localizar, identificar y asistir a más mujeres que podrían haber sido víctimas de estos hechos.

Las víctimas de explotación sexual fueron atendidas por la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica '900 105 090' y el correo 'trata@policia.es' para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejado en la factura telefónica.