La Policía Nacional recupera ocho joyas de oro y detiene a dos mujeres en Cartagena

Algunas de las joyas sustraídas - POLICÍA NACIONAL MURCIA

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres como presuntas imputadas por delitos de hurto y apropiación indebida por la sustracción de ocho piezas de joyería de oro que después vendieron si autorización de sus propietarios en Cartagena.

La investigación desarrollada permitió averiguar varias operaciones realizadas en establecimientos de compraventa de joyas localizando y recuperando distintas piezas que fueron devueltas a sus legítimos propietarios que bien fueron sustraídas o vendidas sin sus autorizaciones, según informaron fuentes de la Policía Nacional en una nota de prensa.

Entre las joyas recuperadas destacan varias de gran valor sentimental como una medalla de oro perteneciente a una mujer fallecida que había sido apropiada por el antiguo inquilino de su vivienda y varias joyas conmemorativas del nacimiento de un hijo vendidas sin permiso por un familiar del propietario. También se consiguió devolver a otra familia tres joyas sustraídas de su domicilio por parte de una empleada de hogar, hecho por el que fue detenida. En otro caso distinto se recuperaron dos alianzas de boda con más de cuarenta años de antigüedad sustraídas en un hospital de Cartagena procediendo a la detención de la vendedora.