Política Social promueve la autonomía y la inclusión de más de 1.300 personas con autismo en la Región de Murcia

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto a la alcaldesa Alcantarilla, Paqui Terol, y el presidente de Talentismo, Javier Ruiz, durante el acto celebrado con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo - CARM

ALCANTARILLA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, promueve la autonomía personal y la inclusión de más de 1.300 personas con autismo, que reciben atención especializada a través de los diferentes recursos asistenciales que ofrece la Comunidad.

Tanto las personas con trastorno del espectro autista como sus familias pueden acceder a estos recursos en las distintas etapas de su vida, desde edades tempranas hasta las más adultas, según ha informado el Gobierno regional.

Así, las personas con autismo acceden a una red regional de recursos que les permite contar con servicios de apoyo profesional para desarrollar sus habilidades cognitivas y motoras, así como para fomentar su participación social.

Estas actuaciones están financiadas a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) con una inversión de 15.176.069 euros.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto con la alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, y el presidente de la asociación Talentismo, Javier Ruiz, ha participado en el acto de lectura del manifiesto, con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Ruiz ha destacado que "desde el Gobierno regional ofrecemos apoyo especializado a las personas autistas y a sus familiares para mejorar su bienestar, también por promover una inclusión real. Esta pasa por concienciar y visibilizar, que es lo que hacemos hoy, con el objetivo de unir fuerzas, porque la aportación y, sobre todo, la mirada de cada uno de nosotros, será lo que contribuya a transformar la sociedad para alcanzar una participación social en igualdad en todos los ámbitos".

La consejera ha señalado, además, que la atención especializada que ofrece la Comunidad permite que más de 6.000 niños y niñas reciban, a día de hoy, el servicio de atención temprana de forma gratuita. De estos, cerca de 900 son atendidos en Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana especializados en trastorno del espectro autista.

"Nuestro objetivo es proporcionar este servicio a todos los menores que lo necesitan, aliviando a sus familias del coste económico que supone, y favoreciendo el acceso a esta atención lo más cerca posible de sus domicilios", ha afirmado Ruiz.

Además, la Comunidad ofrece otros recursos a las personas con autismo como son los centros de día de la red pública del IMAS, en los que 245 personas son atendidas, promoviendo que éstas puedan continuar en sus domicilios, a la que vez que acceden a apoyo psicológico y actividades para promover sus habilidades personales y sociales.

Otras 132 personas con autismo son usuarios de centros residenciales de la Región, en los que reciben una atención integral adaptada a sus necesidades específicas.

El IMAS también ofrece el servicio de promoción de la autonomía personal, que atiende a 39 personas con autismo, facilitando, a partir de un acompañamiento continuado, que puedan tomar sus propias decisiones, fomentando así su vida en comunidad.

La consejera ha puesto en valor la iniciativa desarrollada por Talentismo en esta jornada destacada, dirigida a sensibilizar a la ciudadanía, a generar conciencia social.

El acto, que ha reunido a personas con autismo, familiares, profesionales y ciudadanos, ha acogido la lectura simultánea del manifiesto oficial de la Confederación Autismo España de forma conjunta en los 45 municipios de la Región.