Política Social refuerza la red de atención a personas con discapacidad con más de 169 millones y 115 nuevas plazas

El Gobierno regional destinó a la atención para personas con discapacidad más de 169 millones de euros durante 2025, inversión dirigida a garantizar su bienestar y mejorar su autonomía, calidad de vida e inclusión.

El refuerzo del apoyo especializado a estas personas ha permitido avances como el incremento de plazas en residencias, así como en centros de día, viviendas tuteladas y en el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP).

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha ampliado en 115 las plazas en estos servicios, un incremento con el que la Región ha pasado a superar las 5.000 plazas. Además, la Comunidad ha incrementado la red regional de atención temprana con un 15 por ciento más de sesiones ofrecidas hasta superar las 743.800.

En concreto, ha añadido 63.080 a las 680.782 sesiones de este servicio gratuito establecidas por el Instituto Murciano de Acción Social. El Ejecutivo ha destinado a este incremento una inversión de más de 2 millones de euros. De esta forma, la financiación dedicada a la atención temprana ascendió a un total de 26 millones.

Y es que, en la Región de Murcia son más de 5.600 los menores que reciben este servicio especializado para promover su autonomía, y su desarrollo físico y cognitivo. En este refuerzo presupuestario para mejorar la calidad de los servicios prestados, destaca también la concesión de ayudas para ampliar, con ese objetivo, las infraestructuras destinadas a ofrecer una atención integral a las personas con discapacidad.

La Comunidad ha concedido ayudas para la adquisición, reforma y equipamiento de centros de día y SEPAP a 22 entidades locales y organizaciones sin ánimo de lucro. El importe asignado a esta convocatoria superó los 4 millones de euros, procedentes de fondos Next Generation, para otorgar esta ayuda a todas las entidades que cumplían los requisitos para recibirla, beneficiando así a un mayor número de usuarios.

También a las entidades que prestan estos servicios se dedicó en 2025 una subvención de 2 millones de euros, en este caso, para mejorar la calidad de la atención prestada a los usuarios, a partir de una inversión destinada a la adaptación de infraestructuras y adquisición de equipamientos.

Entre las actuaciones para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad se encuentra, además, la financiación para programas de ocio y tiempo libre, a través de los cuales no solo los usuarios pueden disfrutar de salidas culturales o de actividades lúdicas durante todo el año, sino que también facilita el respiro familiar y la conciliación sociolaboral de familiares y cuidadores. A estos programas, la Comunidad ha destinado un presupuesto de 1 millón de euros.

AYUDAS PARA PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON ELA

El Gobierno regional implementó el pasado año diferentes ayudas para mejorar la atención de las personas diagnosticadas con ELA y también la de las personas que padecen otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.

En este sentido, puso a disposición de la Asociación ELA Región de Murcia cerca de 800.000 euros. Una subvención dirigida a financiar la realización de programas de atención integral y para dar respuesta a las necesidades de estas personas.

El objetivo de esta subvención es afrontar gastos derivados de la adquisición de productos ortoprotésicos y otros elementos de carácter técnico, así como los que corresponden a la compra de vehículos para el desplazamiento de estas personas, y los gastos de adaptación de vehículos. También, la financiación de programas de rehabilitación a domicilio o programas de formación destinados a cuidadores profesionales.

Un avance que se suma a las ayudas que también concedió el Ejecutivo durante 2025 de 300.000 euros para que las personas diagnosticadas con ELA dispongan del apoyo económico necesario para afrontar gastos de tratamiento y servicios terapéuticos.

La convocatoria impulsada por la Consejería de Política Social ha permitido ofrecer ayudas directas de hasta 6.000 euros anuales; además, con un proceso para solicitarlas más ágil, que ha reducido los trámites burocráticos con el objetivo de que la ayuda llegue antes a los beneficiarios.

A partir de esta modificación en la convocatoria, los únicos requisitos que debían acreditar los solicitantes eran ser residentes en la Región de Murcia y estar diagnosticado con ELA. Una simplificación del proceso dirigida a no dilatar la espera para recibir los recursos que necesitan a fin de mejorar tanto su calidad de vida como la de sus familiares.

En la Región hay alrededor de un centenar de personas diagnosticadas con ELA que han tardado más de un año en recibir las ayudas del Ejecutivo central. Ante esa ausencia de compromiso, desde el Gobierno regional se ha agilizado el apoyo necesario para ofrecer la ayuda económica que estas personas requieren.

MÁS INCLUSIÓN Y MÁS IGUALDAD

El apoyo de Política Social a las mujeres con discapacidad, además de con la atención integral y servicios prestados en la red de recursos regional, tiene uno de sus pilares destacados en el proyecto 'Únicas', impulsado en colaboración con Cermi Región de Murcia. Esta iniciativa, que ya va por su quinta edición, ha contado con la participación de más de 1.200 mujeres con discapacidad.

Se trata de un proyecto regional dirigido a visibilizar y empoderar a las mujeres con discapacidad a partir de diferentes talleres formativos y jornadas. Eleva la voz de estas mujeres, fomenta su participación social y les ofrece, además, numerosas actividades, que durante el pasado año se extendieron al medio rural, con el objetivo de que la inclusión llegue a todos los puntos de la Comunidad.

Con ese fin se ha ampliado su alcance, para que todas las mujeres con discapacidad puedan participar en estas sesiones que se llevan a cabo en diferentes municipios. Desde su puesta en marcha, ya se han desarrollado más de 40 talleres.

El proyecto ha sido recientemente reconocido con el Premio a la mejor acción autonómica para la inclusión de las mujeres con discapacidad, otorgado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad a nivel estatal.