Políticos y sociedad murciana lamentan el fallecimiento del alcalde Ballesta

Archivo - El alcalde de Murcia, José Ballesta, en la presentación del yacimiento de San Esteban el 9 de marzo de 2026 - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Políticos, partidos, instituciones y sociedad murciana han utilizado sus cuentas en la red social 'X' para mostrar sus condolencias por el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta.

Políticos y partidos de diferente signo han mostrado su respeto por el alcalde fallecido. De esta forma, el concejal socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, lo ha lamentado "muchísimo, de verdad".

"Siempre supimos poner el respeto y el cariño por encima de todo lo demás. El alcalde que me recibió como concejal. El que le regalaba un peluche gigante en la feria a mi hija. El que me mandaba un mensaje por mi cumple. Descansa en Paz, Alcalde".

El exalcalde socialista José Antonio Serrano ha recordado a Ballesta como "una gran persona, comprometida con el bienestar de sus vecinos". "Su cercanía y calidad humana permanecerán en nuestro recuerdo. Mi sentido pésame a su familia D.E.P".

Mientras que desde VOX Torre Pacheco han querido trasladar su "más sentido pésame" por "una triste noticia para toda la Región de Murcia" y han mandado su "cariño y condolencias a sus familiares, amigos y compañeros en estos difíciles momentos".

Pero no han sido solo políticos, desde Mercamurcia han lamentado "profundamente el fallecimiento del alcalde de Murcia y presidente de nuestro Consejo de Administración, José Ballesta" y han trasladado su "cariño y condolencias a su familia,seres queridos, compañeros de corporación y a todos los murcianos".

Desde el Servicio de bomberos han trasladado su "más sentido pésame a su familia y amigos".

Aguas de Murcia han expresado su pésame por el fallecimiento del alcalde de Murcia y presidente de Emuasa, José Ballesta, y han eviado "un fuerte abrazo a su familia, seres queridos, compañeros de corporación y a todos los murcianos".

El obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, se ha unido al dolor de Murcia por la muerte de José Ballesta profundo dolor por la muerte del alcalde de Murcia, José Ballesta.

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla también ha querido mostrar sus condolencias por el fallecimiento de José Ballesta, alcalde de la ciudad de Murcia; así como el Círculo de Economía , que ha destacado su "trayectoria pública ha dejado una profunda huella marcada por su ejemplaridad, su entrega y compromiso como profesor y servidor público en distintas administraciones".

Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia han lamentado "profundamente el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta, una persona profundamente comprometida con su ciudad y cercana a sus vecinos", al igual que el Colegio de Economistas.

Las universidades de Murcia también han hecho mención al fallecimiento de Ballesta. Desde la Universidad de Murcia lamentan "profundamente" el deceso de Ballesta, quien fue rector de la UMU entre 1998 y 2006. "Su labor académica e institucional dejó una huella imborrable en nuestra universidad y en la sociedad murciana".

De igual forma, la presidenta de la UCAM, María Dolores García, en nombre de la comunidad universitaria ha lamentado el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta Germán, "quien hasta el último momento de su vida ha mantenido su compromiso como servidor público".

El UCAM de baloncesto y el de balonmano también han querido hacer llegar su "más sentido pésame" a los familiares y amigos del alcalde de Murcia.

Siguiendo con el deporte, la Federación de Fútbol de la Región de Murcia han querido expresar su "más sentido pesar" y trasladar todo su "ánimo y apoyo a su familia, amigos y sus más allegados en estos momentos tan complicados".

El ex ciclista Alejandro Valverde ha mandado un fuerte abrazo y todo su cariño a la familia de José Ballesta, alcalde del Ayuntamiento de Murcia.

CULTURA

Asimismo, desde el Museo Salzillo han mostrado su "pesar" por el fallecimiento de Ballesta Germán, alcalde de Murcia y patrono del Museo Salzillo, "cuya dedicación y compromiso con la cultura y el patrimonio de nuestra ciudad permanecerán siempre en nuestra memoria".

El grupo de rock 'Viva Suecia' han expresado su "más sentido pésame a familiares y amigos" ante esta "tristísima noticia". "Nunca olvidaremos su generosidad y cariño hacia nosotros".

La actriz Pepa Aniorte no encontraba palabras para esta despedida: "Qué triste tener que decirle adiós, querido alcalde. Siempre le estaré profundamente agradecida por todo el apoyo y el cariño que me brindó. Su cercanía y empatía, su calidad personal y su calidez ha calado en mí como en todos los murcianos que tuvieron la suerte de conocerlo y tratarlo personalmente. Mi familia y yo mandamos un abrazo de ánimo y fuerza a todos sus familiares y seres más allegados".

OTROS MUNICIPIOS

Archena ha guardado un minuto de silencio, en el pistoletazo de salida de las Fiestas del Corpus 2026, por el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta.

La alcaldesa, Patricia Fernández, ha manifestado que la ciudad de Murcia "pierde a un gran alcalde y a una gran persona".

Por su parte, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, en nombre de todos los lorquinos, ha lamentado este domingo el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta.

"La noticia nos ha dejado a todos conmocionados. Era un hombre íntegro, con una calidad humana insuperable, que trabajó hasta el final por lo que más quería, su tierra, su gente. Nuestras condolencias a su familia en estos difíciles momentos. Que su Virgen de la Fuensanta le acoja bajo su manto. Descanse en paz".

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha mostrado su admiración y su homenaje a un servidor público que dedicó su vida a Murcia, a la universidad y a la Región.

"José Ballesta se ha ido como vivió su vocación pública, al pie del deber. Los alcaldes sabemos lo que significa llevar una ciudad en la cabeza y en el corazón hasta el último día", ha resaltado.

El alcalde de Molina, José Ángel Alfonso, ha lamentado la despedida a "un servidor público ejemplar y una de las figuras más relevantes de la vida institucional de la Región".

"Se ha ido un hombre que lo ha dado todo por Murcia y cuya trayectoria, primero en la Universidad de Murcia y después al servicio de los murcianos desde la política regional y municipal, deja una huella imborrable de compromiso, vocación de servicio y amor por su ciudad", ha indicado.

"Hasta el final permaneció al frente de sus responsabilidades con entereza, cercanía y dignidad, demostrando una absoluta entrega a Murcia y a sus vecinos".

Por último, la familia municipalista de la Región de Murcia se ha unido al duelo de toda la ciudad de Murcia por el fallecimiento del alcalde José Ballesta. Desde la Federación de Municipios "queremos trasladar todo nuestro afecto, respeto y más sentido pésame a su familia".