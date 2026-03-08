El politólogo Pablo Simón encabeza en Cartagena la jornada 'Poder, periodismo y geopolítica', organizada por la UIMPCT

Cartel de la jornada 'Poder, periodismo y geopolítica', organizada por la UIMPCT - CEDIDA ORGANIZACIÓN

Cartagena acoge el jueves la jornada 'Poder, periodismo y geopolítica: Contar el mundo', organizada por la Sede Permanente de la Universidad Internacional Menendez Pelayo en Cartagena (UIMPCT), con el objetivo de analizar el papel de los medios de comunicación en la cobertura de los conflictos internacionales en un momento de máxima tensión global.

El evento se desarrollará, a las 19.00 horas, en la Cámara de Comercio de Cartagena (Calle Conducto, 5) y cuenta com entrada libre hasta completar aforo.

El acto estará encabezado por el politólogo y profesor universitario Pablo Simón, uno de los analistas políticos más reconocidos del país y colaborador habitual en medios nacionales, que aportará una mirada académica y estratégica sobre la relación entre poder, opinión pública y narrativa mediática.

Junto a él participarán Manuel Segura Verdú, director del Centro Territorial de RTVE en la Región de Murcia; Víctor Rodríguez Rios, director del diario La Verdad; y Elisa Reche, directora de elDiario.es Región de Murcia. La sesión estará dirigida y moderada por la periodista y escritora Lola Gracia.

La actividad parte "de un dato incontestable: el mundo atraviesa uno de los periodos con mayor número de conflictos armados desde mediados del siglo XX", afirman desde la orgazanición del evento. Este escenario, marcado por guerras abiertas, tensiones geopolíticas y crisis humanitarias, exige reflexionar sobre cómo se construye el relato informativo y qué impacto tiene en la percepción pública y en la toma de decisiones políticas.

Durante la jornada se abordarán cuestiones clave como los conflictos activos actualmente y las diferencias de enfoque según el tipo de medio -prensa escrita, digital o audiovisual- y el contexto geográfico; la influencia del periodismo en la opinión pública internacional. Además, se tratará de la responsabilidad ética y profesional del periodista en contextos de guerra o crisis.

PARTICIPANTES

Pablo Simón Cosano (Arnedo, La Rioja, 1985) es politólogo, profesor y analista político español especializado en sistemas de partidos, comportamiento electoral y descentralización territorial. Licenciado y doctor en Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha sido investigador postdoctoral en la Université Libre de Bruxelles y actualmente es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid.

Simón es uno de los politólogos más reconocidos del panorama español. Es editor de la plataforma de análisis Politikon, colaborador habitual en medios como El País, La Sexta, TVE o Cadena SER, y autor de libros como La urna rota, El príncipe moderno, Votar en tiempos de la Gran Recesión y Corona: política en tiempos de pandemia.

Manuel Segura Verdú es director del Centro Territorial de RTVE en la Región de Murcia. Periodista con amplia trayectoria en medios audiovisuales, ha desempeñado funciones de responsabilidad en informativos y dirección, con una carrera vinculada al servicio público y a la información territorial.

Por su parte, Víctor Rodríguez Rios es director del diario La Verdad. Licenciado en Ciencias de la Información, ha desarrollado su trayectoria en este medio, donde ha ocupado distintos cargos de responsabilidad editorial hasta asumir la dirección, liderando procesos de innovación y transformación digital.

Elisa Reche es periodista y directora de elDiario.es en la Región de Murcia. Con experiencia como corresponsal internacional en Asia y trayectoria en medios nacionales y regionales, combina el periodismo de análisis con la gestión editorial y la dirección de equipos.

La moderadora es Lola Gracia, periodista, escritora y gestora cultural con más de dos décadas de trayectoria en prensa, radio y televisión. Especializada en sociedad, cultura y análisis crítico, ha desarrollado una intensa labor como entrevistadora, columnista y coordinadora de ciclos literarios y espacios de pensamiento. En esta jornada impulsa un espacio de reflexión sobre el papel del periodismo ante los desafíos geopolíticos actuales.