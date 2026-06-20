PP acusa al PSRM de "agrandar el bulo de las prótesis para estirar el chicle y tapar la corrupción"

La diputada regional del Partido Popular Mari Carmen Ruiz Jódar - PP

MURCIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular Mari Carmen Ruiz Jódar ha sido hoy muy contundente ante las declaraciones de la parlamentaria socialista al afirmar que el PSOE "tiene instrucciones muy claras desde las cloacas del sanchismo que son: agrandar el bulo mediático de las prótesis para estirar el chicle y tapar toda la corrupción que corroe a su partido, que está en los minutos de descuento".

A juicio de la parlamentaria popular, el "circo formado ayer en la Asamblea fue un sinsentido, porque el partido socialista, junto a sus amiguísimos de bancada, Vox y Mixto, no querían una comparecencia, querían una encerrona, para hacer su linchamiento". "Fue una cacería, la misma que han practicado contra jueces, fiscales, guardias civiles, periodistas", ha aseverado Ruiz Jódar.

La diputada regional ha insistido en que "hoy son las prótesis, hace unos meses fue el hospital Rafael Méndez, después se metieron con las derivaciones, y más tarde con los cribados de cáncer de mama, pero todo les explotó en la cara".

También ha recordado que "si el presunto fraude económico de las prótesis se está investigando, si esto se va a juzgar, si esto se va a condenar es porque quien dio la voz de alarma, quien denuncia y quien lo pone en manos de la justicia es la propia Consejería de Salud".

Mari Carmen Ruiz ha defendido sin fisuras la labor de la consejera de Salud, Isabel Ayala porque ella fue quien destapó este asunto. Lo primero que hizo fue encargar una auditoría interna; en segundo lugar, apartar a los técnicos responsables; y en tercer lugar, inmediatamente después, ponerlo en manos de la justicia.

Por último, recordó lo que Ayala anunció ayer, que la Comunidad continuará avanzando con la puesta en marcha del Registro Regional de Prótesis Implantables; que se ha activado, dentro del Servicio de Inspección Sanitaria, una unidad específica para reforzar el control económico del sistema regional de salud; y que llevará que a cabo las acciones necesarias para recuperar el dinero presuntamente defraudado.