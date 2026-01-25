El PP defiende una financiación local justa y rechaza la reforma pactada entre Sánchez y el independentismo catalán

Archivo - PP: "Tras haber dejado sin agua potable a 100.000 personas durante diez días, ¿de qué presume el señor Lucas?" - PP - Archivo

MURCIA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM) ha presentado una moción en la Asamblea Regional en defensa de una financiación local "justa, suficiente y respetuosa con la autonomía municipal, ante la creciente asfixia económica que sufren los ayuntamientos y la incertidumbre generada por el modelo pactado entre Pedro Sánchez y el independentismo catalán".

El diputado regional Carlos Albaladejo ha señalado que los ayuntamientos son la administración más cercana a los ciudadanos y la que gestiona los servicios públicos más cotidianos. Sin embargo, en los últimos años, "han visto incrementadas sus competencias y obligaciones sin la financiación necesaria para asumirlas, lo que compromete la calidad de los servicios y la capacidad de inversión municipal".

Por ello, ha denunciado que "la reforma del sistema de financiación autonómica anunciada por el Gobierno de Sánchez se está planteando de forma parcial, bilateral y opaca, al margen de los mecanismos multilaterales y con referencias a principios y acuerdos singulares que ponen en riesgo la igualdad entre españoles y la cohesión territorial". "No aceptaremos ningún sistema que no nos saque de la cola de la financiación autonómica y que no considere a los ayuntamientos, administración que más servicio da los ciudadanos", ha advertido.

Además, Albaladejo ha afirmado que "esta reforma se está abordando sin incluir la financiación local, a pesar de que cualquier modificación del sistema autonómico tiene un impacto directo en los ayuntamientos". Y ha añadido que "ignorar a las entidades locales supone despreciar a la administración que sostiene el día a día de los ciudadanos".

A esta situación, se suma la imposición de nuevas cargas financieras a los municipios, como las derivadas de la Ley de residuos, que obliga a repercutir íntegramente el coste del servicio a los vecinos mediante una tasa obligatoria, "limitando la autonomía fiscal municipal y trasladando decisiones estatales directamente al bolsillo de los ciudadanos", ha incidido el diputado regional.

Por todo ello, en esta iniciativa el Grupo Parlamentario Popular defiende que la reforma de la financiación autonómica debe abordarse desde "un enfoque multilateral, transparente y basado en criterios objetivos, sin privilegios ni acuerdos con partidos separatistas", y que cualquier cambio en el sistema autonómico debe ir acompañado de una reforma simultánea de la financiación local, garantizando la suficiencia financiera de los ayuntamientos.

Por otro lado, ha explicado el diputado, "es imprescindible la convocatoria inmediata de la Comisión Nacional de Administración Local, como espacio de diálogo y cooperación institucional". También ha avisado de que "no pueden imponerse nuevas competencias ni obligaciones financieras a los municipios sin la correspondiente dotación de recursos".

A su juicio, "debe protegerse la autonomía fiscal municipal y revisarse la aplicación de la Ley de residuos para evitar cargas obligatorias adicionales a los vecinos".

Desde el PPRM, "reafirmamos nuestro compromiso con el municipalismo, la igualdad entre ciudadanos y el equilibrio territorial, convencidos de que una financiación justa y suficiente es esencial para garantizar servicios públicos de calidad y un desarrollo equilibrado de la Región de Murcia y del conjunto de España", ha concluido Carlos Albaladejo.