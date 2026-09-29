El PP denuncia que los 67 policías nacionales anunciados por Lucas son solo "un parche"

El diputado regional del Partido Popular Alfonso Fernando Cerón - PPRM

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular Alfonso Fernando Cerón ha afirmado que el anuncio realizado este martes por el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, sobre la incorporación de 67 nuevos agentes de Policía Nacional "no responde, ni de lejos, a las necesidades reales de la Región de Murcia, que sufre un déficit de alrededor de 500 policías nacionales".

Cerón han criticado que "Lucas vuelve a intentar vender humo a los ciudadanos con un anuncio puntual mientras mantiene sin resolver una carencia estructural que afecta directamente a la seguridad de los murcianos", han informado desde el partido.

Así, el diputado ha señalado que la Región de Murcia es "puerta natural de entrada de inmigración irregular y de rutas de narcotráfico procedentes del Norte de África y del Levante almeriense", un escenario en el que "la Guardia Civil y la Policía Nacional trabajan cada día al límite de sus medios".

"Necesitamos agentes en las calles, en los cuarteles y en las comisarías, no anuncios propagandísticos del delegado del Gobierno", ha subrayado. Desde el PP han indicado que organizaciones representativas de los agentes y sindicatos del cuerpo han reclamado públicamente alrededor de 500 efectivos adicionales para hacer frente a estas necesidades.

"¿Dónde está el máximo responsable del Gobierno de Sánchez en la Región cuando hacen falta más de 500 agentes? ¿A qué se dedica el señor Lucas?", se ha preguntado Cerón, quien ha reprochado al delegado que "lleva años escuchando las demandas de los profesionales de la seguridad y de los ciudadanos y sigue sin dar una respuesta a la altura de las necesidades de la Región". A su juicio, "anunciar 67 policías mientras persiste un déficit de cientos de agentes demuestra que Lucas está más preocupado por la foto y el titular que por resolver los problemas".

En este sentido, los 'populares' han apuntado que la ratio de efectivos por habitante en la Región de Murcia se encuentra entre las más bajas de España: apenas 3 agentes por cada 1.000 habitantes, frente al 4,3% de media nacional, lo que significa 88 policías y guardias civiles menos".

"Francisco Lucas tiene que dejar de actuar como portavoz del Gobierno de Sánchez y empezar a ejercer como delegado del Gobierno en la Región de Murcia", ha apuntado Cerón. "Los murcianos no necesitan más anuncios ni propaganda: necesitan los agentes que faltan, medios adecuados y unas instalaciones dignas para que Policía Nacional y Guardia Civil puedan hacer su trabajo con garantías", ha concluido.