PP denuncia "la falta de seguridad" de grandes presas del Segura mientras el Gobierno de Sánchez "mira para otro lado"

Archivo - El senador por la Región de Murcia José Ramón Díez de Revenga - PP REGIÓN DE MURCIA - Archivo

MURCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por la Región de Murcia José Ramón Díez de Revenga ha denunciado este viernes la "falta de seguridad" en la que se encuentran las grandes presas de la cuenca del Segura mientras, a su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez "mira para otro lado", según ha informado el partido.

Díez de Revenga se ha pronunciado en estos términos tras recibir las respuestas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a varias preguntas escritas formuladas por los parlamentarios murcianos del Partido Popular.

Según ha advertido el senador, "las respuestas del Ministerio reconocen problemas de seguridad, falta de planes de emergencia, ausencia de normas obligatorias de explotación y deficiencias técnicas muy graves en varias presas de la cuenca", algo que ha calificado de "absolutamente inadmisible".

"La rotura de una presa por falta de mantenimiento y dejadez del Gobierno provocaría una catástrofe de magnitud incalculable", ha asegurado Díez de Revenga, quien ha criticado que tanto el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, como el Ejecutivo central "miran hacia otro lado mientras las infraestructuras hidráulicas presentan problemas que pueden comprometer la seguridad de miles de personas".

Para el parlamentario 'popular', "España ha dejado de funcionar con Pedro Sánchez", al tiempo que ha lamentado que "mientras el Gobierno está pendiente de sobrevivir políticamente, abandona infraestructuras esenciales para la seguridad de los ciudadanos".

NUEVE PRESAS SIN NORMAS DE EXPLOTACIÓN APROBADAS

Según los datos ofrecidos por el PP, las respuestas oficiales del Ministerio evidencian que al menos nueve presas de la cuenca del Segura --El Paretón, Rambla del Moro, Argos, Cárcabo, Moratalla, Valdeinfierno, El Morrón, Alfonso XIII y Moratalla II-- carecen de normas de explotación aprobadas, a pesar de que algunas llevan décadas construidas.

"Aunque la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) asegura que estos documentos están redactados y en tramitación, mientras no estén aprobados no tienen ninguna validez jurídica ni administrativa; son papel mojado", ha reprochado el senador.

A este respecto, ha añadido que el propio Miteco reconoce que estas normas son documentos técnicos obligatorios para garantizar la seguridad, el correcto funcionamiento y el mantenimiento de los embalses en cualquier circunstancia.

MÁS DEL 70% DE LA CAPACIDAD DE LA CUENCA, SIN PLANES DE EMERGENCIA

Díez de Revenga ha remarcado que a esta situación se suma que ocho grandes presas de la cuenca tampoco tienen aprobados sus planes de emergencia. Entre ellas se encuentran embalses como El Cenajo, Camarillas, Talave, Alfonso XIII, Puentes, Fuensanta, Ojós y El Morrón, que representan más del 70% de la capacidad de almacenamiento de toda la cuenca del Segura.

"Sin planes de emergencia aprobados no existe coordinación efectiva con Protección Civil ni con otras administraciones en caso de riesgo", ha advertido, recordando que estos planes son de obligado cumplimiento para prevenir catástrofes y garantizar una respuesta rápida.

Asimismo, ha denunciado que cinco presas --Talave, Santomera, Alfonso XIII, La Cierva y Valdeinfierno-- presentan desagües de fondo "inoperativos", una circunstancia "especialmente preocupante" porque impide el vaciado controlado o el funcionamiento normal de las infraestructuras. "Lo más grave es que no consta ninguna actuación en marcha para reparar estas deficiencias", ha lamentado.

RIESGO ANTE EPISODIOS DE DANA

El senador ha puesto de manifiesto que otras cuatro infraestructuras --Talave, Santomera, Alfonso XIII y Argos-- tienen comprometida su seguridad debido a la reducción de su capacidad de desagüe. Para Díez de Revenga, esto supone un "riesgo evidente" en episodios de lluvias torrenciales o dana, porque "podrían no responder conforme a sus condiciones de diseño".

A este respecto, ha hecho referencia a la preocupación generada recientemente en Valencia con la presa de Forata y el caso de la presa de Santomera, que "salvó en 2019 a numerosos municipios aguas abajo al contener enormes volúmenes de agua".

Por último, el senador ha calificado de "alarmante" el reconocimiento por parte de la CHS de problemas de seguridad estructural en las presas del Moro y del Argos. "Estamos hablando de infraestructuras cuya estabilidad podría verse comprometida y, aunque el organismo de cuenca dice que hay proyectos de mejora, no se especifican ni plazos ni presupuestos", ha criticado.

Por todo ello, el PP ha exigido al Gobierno de España "actuaciones inmediatas, inversiones urgentes y máxima transparencia". "Los ciudadanos merecen tener la tranquilidad de que las infraestructuras públicas funcionan. Para eso hace falta un Gobierno que gestione y no uno instalado permanentemente en la dejadez", ha concluido.