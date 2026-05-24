PP denuncia que "el PSRM trata de justificar con paripés sus indecentes pactos 'Frankenstein' para asaltar Cartagena"

Archivo - Guardiola (PP): "Ni con todos los paripés del mundo puede tapar el PSOE el deterioro de sus servicios públicos" - PP - Archivo

MURCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha denunciado hoy que "el PSOE de Francisco Lucas trata de justificar con paripés sus indecentes pactos 'Frankenstein' para asaltar el Ayuntamiento de Cartagena en contra del veredicto de las urnas".

"¿Acaso una consulta a la militancia sirve para convertir de la noche a la mañana en acreditados progresistas a unos concejales que, según los mismos socialistas, hace poco eran 'fachas' y 'ultraderechistas'? ¿O para avalar que por medio de oscuros trapicheos en los despachos se traicione la voluntad mayoritaria de los cartageneros expresada mediante su voto en las elecciones municipales?", se ha preguntado Guardiola.

"Nada hay más antidemocrático que tratar de lograr en los despachos aquello que las urnas niegan", ha incidido la portavoz. "Porque, en efecto, como de forma falsaria e hipócrita afirmó el propio Pedro Sánchez, a los gobiernos se llega con votos y no con atajos", ha recordado, "pero los socialistas de la Región, con el visto bueno de su ejecutiva nacional, pretenden aplicar en Cartagena el único principio que guía al sanchismo: alcanzar el poder como sea, a costa de lo que sea y pactando con quienes sean".

"¿En qué quedan esas palabras de condena del señor Lucas a los acuerdos con tránsfugas? ¿Ha cambiado de opinión, como hace con frecuencia su Amado Líder Sánchez?", se ha preguntado Guardiola. "Una vez más, este PSOE sanchista demuestra que está impregnado de marxismo, pero el de Groucho: estos son mis principios, pero si no le gustan, o no me convienen, tengo otros", ha apostillado.

"Por mucho que pretendan confundirnos con postureos y maniobras de distracción, la realidad es que el reparto de sillones en Cartagena ya está decidido entre los partidos perdedores", ha señalado Guardiola. "En cualquier caso el jefe Sánchez ha enseñado en el PSOE el camino del pucherazo si los afiliados socialistas votaran en contra", añade.

"Los ciudadanos de Cartagena, que precisamente estos días están mostrando su reconocimiento y cariño hacia su alcaldesa Noelia Arroyo, tomarán cumplida nota de esta moción de censura bochornosa e indigna, promovida por quienes solo buscan el poder por el poder y expulsar a quien lidera la segunda gran transformación del municipio", ha concluido.