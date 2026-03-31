PP denuncia que la Región está "a la cola" en Justicia por "falta de inversión y planificación del Gobierno de Sánchez"

PP denuncia que el decreto 'anticrisis' del Gobierno "se queda corto y da plenos poderes a Sánchez para comprar votos" - PP

MURCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Miriam Guardiola, ha denunciado que la Comunidad se encuentra "a la cola de España en Justicia" como consecuencia de "la falta de inversión y planificación del Gobierno de Pedro Sánchez" y de la "inacción" del delegado del Gobierno, Francisco Lucas.

Guardiola ha exigido "medidas urgentes para acabar con el colapso de los juzgados" tras alertar de que la Región registra el "mayor atasco judicial del país" con más de 221.000 asuntos pendientes de resolución en los tribunales, según ha informado el PP.

"Los murcianos tienen que esperar de media más de 12 meses para obtener una respuesta judicial, casi cuatro meses más que la media nacional, lo que nos convierte en la comunidad más lenta de España", ha subrayado la portavoz 'popular'.

Asimismo, ha calificado la situación de "déficit estructural" y ha insistido en que faltan al menos 22 unidades judiciales en partidos como Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura para adecuar la planta judicial a la "carga de trabajo".

"Llevamos años con una de las ratios más bajas de jueces por habitante de toda España y mientras no se corrija esta situación será imposible garantizar un servicio público de calidad", ha señalado Guardiola, tras recordar que la competencia es exclusiva del Estado.

Además, ha criticado la "inacción absoluta" del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, al que ha acusado de estar "desaparecido y sin defender los intereses de la Región" en lugar de reclamar las infraestructuras necesarias para los ciudadanos.

Guardiola ha advertido de que este escenario tiene "consecuencias muy graves" en procesos de divorcio o despidos y ha definido el sistema como un organismo "tensionado al límite" donde el esfuerzo de los profesionales es "claramente insuficiente ante la falta de medios".

Finalmente, la portavoz ha exigido al Ejecutivo central "hechos y no palabras" para poner fin al "abandono que sufre la Región de Murcia también en materia de Justicia" mediante la creación urgente de nuevas plazas de jueces y fiscales.