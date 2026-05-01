El PP destaca que "en los 9 años de Gobiernos de López Miras, el paro ha bajado casi un 30% en la Región"

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MURCIA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular Carlos Albaladejo ha destacado hoy, Día Internacional de los Trabajadores, que "en los nueve años de Gobiernos del presidente Fernando López Miras, el paro ha bajado casi un 30 por ciento en la Región de Murcia".

En concreto, Albaladejo ha recordado que "en mayo de 2017, cuando López Miras tomó por primera vez posesión como presidente del Gobierno regional, había registradas 105.006 personas paradas en la Región de Murcia". "Pues bien, su número ha descendido hasta llegar a las 74.369 el pasado mes de marzo, lo que supone una reducción de 30.637 personas desempleadas, un 29,17 por ciento", ha apuntado.

El diputado del PP ha hecho referencia a continuación a los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, de los que ha subrayado que "mientras las políticas intervencionistas de Pedro Sánchez llevan a España a los peores datos de paro desde hace 13 años, el modelo de libertad de Fernando López Miras sitúa a la Región líder nacional en creación de empleo".

Al hilo, Albaladejo ha señalado que "en un año, la ocupación ha aumentado en la Región en 40.900 personas, un crecimiento del 6,05 por ciento que nos coloca como la comunidad autónoma con mayor crecimiento del empleo en España". Además, "la Región de Murcia alcanza las 717.000 personas trabajando, récord histórico absoluto".

"No solo creamos más empleo que ninguna otra comunidad autónoma, sino que además seguimos bajando el paro por encima de la media nacional", ha resaltado el parlamentario autonómico, que al respecto ha apuntado que el desempleo se ha reducido en la Región 12.300 personas, "lo que representa una caída del 12,36 por ciento, casi 9,5 puntos porcentuales más que la media de toda España".

"Queda más patente que nunca la diferencia en cuanto a resultados entre las políticas dirigistas, desincentivadoras, de asfixia fiscal y de demonización y castigo al empresario, las de Pedro Sánchez, y entre aquellas que apuestan por la libertad económica, los impuestos bajos, la simplificación administrativa, el apoyo al emprendedor y el fomento de la inversión, las de López Miras", ha remarcado Albaladejo.

"El cohete de Sánchez pierde mecha, pero la Región crece y genera más puestos de trabajo que nunca gracias a unas medidas basadas en la solidez, el rigor y los acuerdos con los agentes económicos y sociales", ha concluido.