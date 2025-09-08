PP destaca el inicio de curso "con más recursos" para la educación en la Región "pese a la infrafinanciación"

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El diputado regional del PP Carlos Albaladejo ha defendido este lunes que, "pese a la infrafinanciación con la que nos castiga Pedro Sánchez, iniciamos el curso escolar con más recursos para Educación de toda la historia de la Región", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Albaladejo ha respondido así al viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Andrés Torres, quien ha afirmado que este lunes comienza el curso escolar y ha insistido en que "el Gobierno de López Miras, una vez más, llega tarde y mal a las necesidades educativas de la Región".

El parlamentario 'popular' ha subrayado que el curso 2025-2026, "gracias al compromiso del presidente Fernando López Miras con el sistema educativo", cuenta con "la mayor oferta educativa, más docentes que nunca, más plazas de 0 a 3 años y para FP y mejoras en infraestructuras".

"El nuevo curso escolar ha comenzado con más de 320.000 plazas ofertadas para alumnado no universitario", ha resaltado el diputado del PP, "y con más de 29.000 docentes en las aulas de la Región, un reflejo de la mejora de las condiciones laborales del profesorado y el incremento de su plantilla", ha añadido.

Al hilo, ha remarcado que "la Consejería ofreció ya en julio todas las vacantes de docentes existentes para el curso 2025-2026, por lo que antes del mes de agosto se culminaron todos los procesos de adjudicación de profesorado".

También ha hecho mención del programa de gratuidad de libros de texto, "del que se benefician más de 200.000 alumnos", y las ayudas al estudio para Primero y Segundo de Primaria.

Albaladejo ha hecho hincapié en "el incremento de más de 1.000 plazas gratuitas para niños de 0 a 3 años, hasta superar las 8.700", y ha apuntado que en este nuevo curso "se ofrecen por primera vez plazas de 0-3 años gratuitas en más de 50 aulas".

Además, ha destacado que el Gobierno regional "ha aumentado también las plazas de FP en 3.300, con un total de 46.800, un crecimiento del 45% en los tres últimos años", gracias a lo cual "los jóvenes de la Región contarán con más opciones para no abandonar su formación y, a su vez, acceder con más facilidad al mercado laboral, uno de los objetivos fundamentales de las políticas del presidente López Miras".

Por último, el diputado regional ha remarcado "la apuesta del Gobierno regional por la atención a la diversidad y el apoyo individualizado al alumnado con necesidades educativas especiales, que llegará a 19.750 estudiantes", y, al respecto, ha añadido que "se ponen en funcionamiento 11 nuevas aulas abiertas, que prestarán servicio a cerca de 70 alumnos".

También ha hecho mención Albaladejo a "los más de 17 millones de euros que se destinan a mejorar y reforzar las infraestructuras educativas".

"El presidente Fernando López Miras vuelve a demostrar con hechos que sitúa entre los ejes estratégicos de su acción de Gobierno a nuestro sistema educativo, al que dedica los mayores esfuerzos de inversión a pesar del abandono y la infrafinanciación a la que nos somete el Gobierno de Sánchez", ha concluido.