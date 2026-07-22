PP destaca que la Ley Vivienda Asequible "creará 25.000 hogares con menos burocracia y más incentivos"

El diputado regional del Partido Popular Antonio Landáburu - PP

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La Diputación Permanente de la Asamblea Regional ha convalidado, con el voto en contra de PSOE y Podemos y la abstención de Vox, el Decreto de Vivienda Asequible del Gobierno regional, "una ley innovadora y ambiciosa que creará 25.000 hogares en cinco años en la Región con menos burocracia y más incentivos".

El diputado regional del Partido Popular Antonio Landáburu ha querido dejar claro que "los jóvenes no queremos ser inquilinos permanentes de las promesas de Sánchez, sino propietarios de nuestro futuro, y ese cambio ya ha comenzado aquí, con Fernando López Miras, y lo llevaremos a toda España con Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa", ha añadido.

"No vamos a construir viviendas para especular, sino hogares para vivir, en especial para jóvenes trabajadores y familias de rentas medias que tienen ingresos, cumplen y se esfuerzan, pero no pueden acceder al mercado libre", ha remarcado Landáburu, que ha apuntado que "la nueva Vivienda Asequible permitirá el acceso hasta 6,5 veces el IPREM, cumpliendo los demás requisitos".

El diputado del PP ha explicado que el decreto "declara urgentes y prioritarios los procedimientos vinculados a la Vivienda Asequible, y el Proyecto Unificado Residencial permitirá tramitar conjuntamente el planeamiento, la gestión urbanística y la evaluación ambiental". "Menos expedientes durmiendo en un cajón, más hogares construyéndose", ha apostillado.

Landáburu ha reseñado que, gracias al decreto, "los edificios inconclusos y las urbanizaciones inacabadas podrán reactivarse si, al menos, la mitad de la edificabilidad se destina a vivienda protegida", y además "incentivamos la construcción y la regeneración de barrios, antiguos espacios industriales y parcelas que hoy están bloqueadas por costes complejos".

También "reducimos el esfuerzo económico, ya que elevamos hasta 5,5 veces el IPREM el límite para acceder al régimen especial de vivienda protegida, permitiendo que más jóvenes y familias puedan beneficiarse del IVA superreducido del 4 por ciento".

"Por tanto, votar en contra de este decreto no es votar contra el Partido Popular, sino votar contra menos burocracia, contra más vivienda protegida, contra la regeneración de nuestros barrios, contra las ventajas fiscales, y contra miles de jóvenes y familias que estamos esperando una oportunidad", ha señalado el parlamentario.

Al hilo, Landáburu ha reprochado a los socialistas de la Región que copien "el peor modelo de Ferraz: bulos, propaganda, insultos y poco más". "No tienen ni idea de qué hacer con la vivienda: mucho Francisco Lucas, muy pocas luces y tampoco vemos llaves", ha apostillado.

"El modelo nacional y regional del PSOE tiene un nombre que conocemos muy bien: Carraclaca, a donde nos querían mandar a vivir", ha recordado el diputado del PP, quien ha señalado que "tres años después, ni viviendas, ni obras, ni una sola llave. Prometieron hogares y han terminado colocando un cartel de 'se vende'", ha denunciado.

Por contra, ha diferenciado, "fFrente a esa política de propaganda, bloqueo y corrupción, Fernando López Miras actúa y pone soluciones encima de la mesa". "Sánchez promete, López Miras actúa; el PSOE pone excusas, el Partido Popular pone medidas", ha apostillado.

"Hoy la Región de Murcia da un paso al frente, y este decreto demuestra que el Gobierno de presidente Fernando López Miras está de nuestro lado, que siempre está con los jóvenes", ha concluido.