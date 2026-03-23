PP dice que el Gobierno "se cuelga la medalla" del Arco Noroeste, una infraestructura "impulsada por el PP"

Archivo - El vicesecretario de Organización del PP de la Región de Murcia, Joaquín Segado - Edu Botella - Europa Press - Archivo

MURCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PP en la Región, Joaquín Segado, ha denunciado que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, "se cuelgan la medalla de una infraestructura impulsada desde hace más de nueve años por un Gobierno del Partido Popular".

Segado ha afeado a Lucas que "siga sin dar explicaciones sobre las muchas obras pendientes en la Región, como la apertura de la línea ferroviaria con Chinchilla", y que "no de la cara en la Asamblea Regional ni ante los medios de comunicación" sobre otros proyectos que ha considerado urgentes para la comunidad autónomas, según ha informado el PP en un comunicado.

"Solo quiere fotos, sin comprometerse con las demandas de los ciudadanos de la Región", ha dicho el dirigente 'popular', que se ha preguntado si, "tras haber sido desautorizado por el ministerio del señor Puente, al que hoy ha acompañado", Lucas "mantiene su promesa de dimitir si no está operativa antes de que termine el año".

A juicio de Segado, "ni tan siquiera han aprovechado Puente y Lucas una ocasión como es la inauguración del tercer tramo del Arco Noroeste, que por fin se abre en su totalidad, para atender a las preguntas de los medios de comunicación y ofrecer las explicaciones pertinentes".

"¿Acaso tenían miedo de que alguien pudieran formularles alguna pregunta incómoda, en especial relativa a novedades que hemos conocido en materia de infraestructuras ferroviarias, y han preferido guardar un vergonzoso silencio?", se ha preguntado Segado.

También ha cuestionado "por qué sigue sin fecha la entrada en funcionamiento del AVE entre Murcia y Cartagena", "qué hay de las infraestructuras hidráulicas esenciales para garantizar la seguridad de los ciudadanos ante inundaciones y las de protección del Mar Menor" o si "hay novedades sobre el cuartel de la Guardia Civil y la Ciudad de la Justicia de Cartagena".

"Son muchas las preguntas que se hacen los ciudadanos, y a las que deberían haber dado respuesta tanto el ministro Puente, como el señor Lucas como máximo representante de la Administración General del Estado en la Región", ha incidido Segado.

"Sin embargo, huyen una vez más de sus responsabilidades y se esconden; solo se muestran dispuestos a posar y a apropiarse de méritos que no les corresponden", ha concluido.