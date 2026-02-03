PP dice que "las propuestas sectarias e ideológicas en vivienda de Lucas no tienen base presupuestaria ni credibilidad"

El senador por Murcia del PP, José Ramón Díez de Revenga - PP

MURCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha criticado las propuestas en materia de vivienda del delegado de Pedro Sánchez en la Región, Francisco Lucas, calificándolas de "sectarias e ideológicas". En opinión del senador por Murcia José Ramón Díez de Revenga, "carecen de base presupuestaria y credibilidad alguna y siguen el mismo patrón que las de su jefe en la Moncloa, propaganda, cortinas de humo y ocurrencias que solo han conseguido que, en siete años, la vivienda ocupe el primer puesto entre las preocupaciones de los ciudadanos".

Esta situación, según Díez de Revenga, es el resultado de políticas "intervencionistas que solo responden a las demandas de los socios que mantienen a Sánchez en el poder; medidas que lejos de solucionar el problema, han contraído la oferta, disparado los precios y protegido a los okupas".

"En lugar del 'brindis al sol' que presenta Lucas, le animamos a que exija al Ministerio que permita transferir los fondos sobrantes a líneas de ayudas más efectivas, que dé seguridad jurídica a los pequeños propietarios, que dé luz verde al Plan de Vivienda Asequible de López Miras, y que deje de renunciar a los fondos europeos destinados a la vivienda", ha señalado Díez de Revenga.

El senador también ha cuestionado el compromiso del Gobierno con la vivienda social, ya que "Sánchez ha renunciado a más de 3.000 millones de créditos Next Gen para vivienda social alegando falta de demanda". Esta decisión es "criminal y demuestra que el Ejecutivo está más preocupado por mantenerse en el poder que por resolver los problemas de los ciudadanos", ha apuntado.

"Frente al intervencionismo socialista, desde el Partido Popular proponemos soluciones efectivas y eficaces para garantizar el acceso a una vivienda asequible", ha asegurado.

Ha puesto como ejemplo al presidente Alberto Núñez Feijóo, que ha planteado medidas como la bajada del IVA del 10% al 4% para jóvenes que compren vivienda nueva, bonificaciones en el IRPF y la creación de la Hucha Hogar Joven.

En la misma línea, ha incidido, el Gobierno de la Región de Murcia "está impulsando propuestas centradas en construir más viviendas y eliminar trabas burocráticas para facilitar el acceso al hogar de jóvenes y familias".

Díez de Revenga se ha preguntado por qué el Grupo Parlamentario Socialista "no puso sobre la mesa esas propuestas cuando la semana pasada se reunió con el consejero de Fomento y las hace públicas ahora en rueda de prensa". "Solo busca propaganda", ha insistido el parlamentario.

Ha concluido su intervención denunciando que "Sánchez lleva demasiado tiempo parapetándose tras la vivienda para desviar la atención sobre los gravísimos problemas de corrupción que le atenazan. El Ejecutivo no gobierna para resolver problemas, gobierna para mantenerse en el poder".

El Partido Popular reitera su compromiso con soluciones "reales y efectivas" para abordar el drama de la vivienda, frente a las políticas "ideológicas y sectarias" del Gobierno de Sánchez.