El PP exige al Gobierno que defienda ante Europa más días de pesca y mayor flexibilidad para la flota mediterránea

MURCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por la Región de Murcia, Antonio Luengo, ha reclamado este lunes al Gobierno de España que defienda ante la Comisión Europea y el Consejo un incremento y la garantía de los días de pesca para la flota del Mediterráneo, así como una reforma del Plan Plurianual del Mediterráneo Occidental (WestMed) que introduzca reglas más flexibles y adaptadas a las pesquerías mixtas.

En su intervención en la Cámara Alta, el parlamentario 'popular' ha instado al Ejecutivo a dotar al sector de "estabilidad para los pescadores" y ha argumentado que detrás de cada jornada de trabajo "hay una familia, un barco, un puerto, una lonja y numerosos puestos de trabajo".

Luengo ha remarcado que con la iniciativa "no pedimos pescar sin límites ni ignorar la ciencia", sino que "nuestros pescadores puedan seguir pescando y que tengan estabilidad para trabajar e invertir", según ha informado el PP en un comunicado.

En este sentido, el senador del PP ha solicitado que la toma de decisiones combine la mejor evidencia científica disponible con el análisis del impacto económico y social, evitando que la situación de una especie concreta condicione la totalidad de la actividad mixta.

Como antecedente, ha recordado que el pasado 17 de septiembre el Parlamento Europeo aprobó una resolución que insta a revisar los planes plurianuales y flexibilizar la gestión de este tipo de pesquerías, con especial mención al Mediterráneo Occidental.

"Europa ha abierto una puerta y ahora España tiene que utilizar toda su capacidad de negociación para conseguir una reforma real", ha sostenido Luengo.

Asimismo, ha pedido al Gobierno español que siga la línea de países como Francia e Italia para mantener de cara a 2027, al menos, el mismo volumen de días de pesca y revisar las restricciones aplicadas a la captura de la gamba roja cuando los informes científicos lo avalen.

Por último, el representante del PP ha insistido en que "sostenibilidad ambiental y sostenibilidad económica no pueden caminar por separado" y ha cuestionado la inacción del Ejecutivo central ante la necesidad compartida de modificar las reglas del juego en el caladero mediterráneo.