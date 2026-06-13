PP exige al Gobierno de España medidas urgentes para salvar al sector del transporte por carretera

El diputado regional Carlos Albaladejo - PP

MURCIA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una moción en la Asamblea Regional para exigir al Gobierno de España que adopte de manera "urgente" medidas eficaces que permitan afrontar la grave crisis que atraviesa el sector del transporte por carretera, un sector estratégico para la economía española y especialmente para la Región de Murcia.

El PP denuncia que los transportistas profesionales soportan un "incremento insostenible" de los costes de explotación, especialmente por el encarecimiento del combustible, lo que ha provocado una importante pérdida de rentabilidad y ha comprometido la continuidad de numerosas empresas y autónomos.

"El transporte por carretera es la columna vertebral de nuestra economía y no puede seguir siendo ignorado por un Gobierno sanchista que ha demostrado una absoluta incapacidad para responder a las necesidades reales del sector", ha señalado el diputado regional Carlos Albaladejo.

La moción registrada recoge el malestar generalizado de los profesionales del transporte ante unas ayudas que consideran "claramente insuficientes". Según las principales organizaciones del sector, las medidas aprobadas por el Ejecutivo central no compensan "ni de lejos" el incremento de costes derivado de la subida del precio del gasóleo, mientras que las ayudas anunciadas continúan sin llegar a muchos de los beneficiarios.

Además, Albaladejo denuncia la incertidumbre generada por la reestructuración del sistema de gasóleo profesional y el retraso en el abono de las ayudas comprometidas, "circunstancias que están provocando graves problemas de liquidez a empresas que operan con márgenes cada vez más reducidos".

A día de hoy, a los transportistas no le ha llegado ningún ingreso referente a la subvención de los 20 céntimos por litro, según fuentes del sector. En el caso de la Región de Murcia, la situación adquiere una especial relevancia debido al peso que tienen las exportaciones agrícolas y agroalimentarias.

"Miles de toneladas de productos regionales dependen diariamente del transporte por carretera para llegar a los mercados nacionales e internacionales en condiciones óptimas", ha señalado el diputado.

"Cada sobrecoste que soportan nuestros transportistas repercute directamente en la competitividad de nuestras empresas exportadoras y en la capacidad de la Región para seguir liderando sectores estratégicos como la agricultura y la industria agroalimentaria", ha destacado el diputado regional.

Por ello, reclama al Gobierno central "que rectifique de forma inmediata su política en materia de transporte y combustible profesional y adopte un paquete de medidas urgentes que incluya la recuperación íntegra del gasóleo profesional con la bonificación completa que existía anteriormente, el pago inmediato de todas las ayudas pendientes y la revisión de los mecanismos que permitan actualizar las tarifas para reflejar el incremento de los costes operativos".

"El sector necesita soluciones reales, no anuncios vacíos ni medidas insuficientes. Los transportistas llevan demasiado tiempo soportando el peso de una gestión errática que pone en riesgo miles de empleos y la competitividad de nuestra economía", ha concluido Carlos Albaladejo.