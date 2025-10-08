El PP exige a Lucas que presente los informes de auditoría de redes por las que pagó 160.000 euros a un 'pseudomedio'

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM) ha exigido al secretario general del PSRM y delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, que presente en la Asamblea Regional los informes de auditoría de redes "por los que el PSOE dice que pagó 160.000 euros a la empresa 'Sistemas Informáticos Carhago SL'".

Una empresa que, según el portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional Joaquín Segado, "está detrás del pseudomedio 'lasnoticiasrm', desde el que se viene atacando con mentiras y calumnias al Partido Popular y al presidente Fernando López Miras".

"Ya es hora de que Lucas dé la cara y acredite cada uno de los trabajos supuestamente realizados por la empresa que sostiene a ese diario digital 'fake', por los que el PSOE pagó durante cuatro años más de 160.000 euros con dinero público", ha subrayado Segado. "Una empresa que, además, ha sido amonestada por incumplir su obligación de presentar sus cuentas en el registro mercantil", ha remarcado, según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

"Una vez que esos pagos han sido puestos al descubierto, lo único que el Partido Socialista de la Región ha dicho es que 'se pagó y se facturaban servicios puntuales de gestión de redes sociales, de medición de impacto en redes o de seguridad digital'", ha apuntado Segado. "Pues bien, lo que pedimos precisamente es que presenten los trabajos en redes que se hayan realizado y pagado con dinero público", ha incidido.

El portavoz del PP ha exigido al delegado de Sánchez en la Región de Murcia, Francisco Lucas, "que deje de esconderse y dé de una vez explicaciones sobre por qué supuestamente avaló y certificó con su firma esos pagos que, al menos durante su etapa como portavoz parlamentario fueron de unos 60.000 euros".

"Que dejen de presionar y amenazar a la prensa y salgan ya a dar la cara", ha exigido Segado. "Y, de paso, que devuelvan todo el dinero que le han transferido al fontanero Cobos", ha concluido.