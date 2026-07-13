PP exige a Sánchez "indemnizaciones dignas" para los abogados del turno de oficio y una reforma de la justicia gratuita

La diputada nacional del PP por la Región de Murcia Isabel Borrego - PPRM

MURCIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP por la Región de Murcia Isabel Borrego ha exigido este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez que garantice "unas indemnizaciones dignas" a los abogados del turno de oficio e impulse una reforma para "reforzar la justicia gratuita", según ha informado el partido en un comunicado.

Borrego ha reprochado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que "no haya actualizado de forma efectiva las indemnizaciones desde los baremos fijados en 2003", lo que ha supuesto "una pérdida de poder adquisitivo del 40% para los cerca de 40.000 abogados de oficio de toda España, de ellos 1.257 en la Región de Murcia".

"Frente a los recortes de Bolaños, se debe invertir más y mejor en la Justicia y reconocer el trabajo y la vocación de los profesionales", ha reclamado la parlamentaria del PP.

"Defender la justicia gratuita y el turno de oficio es defender la libertad y la igualdad ante la ley, ya que garantiza que ningún ciudadano quede indefenso por carecer de recursos económicos suficientes y hace efectivo el derecho constitucional de defensa", ha apostillado.

Para Borrego, "un partido como el PSOE, que tanto presume de defender a los más desfavorecidos y a las rentas más bajas, debería tenerlo especialmente claro". A este respecto, ha añadido que "demuestran una vez más que sus proclamas son de cara a la galería y que, a la hora de la verdad, no se corresponden con sus hechos ni sus prioridades".

Asimismo, Borrego ha resaltado que el PP ha registrado en el Congreso de los Diputados "una iniciativa para exigir al Gobierno de España la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita con el objetivo de reforzar la Justicia gratuita".

En este sentido, la diputada 'popular' ha destacado la necesidad de "actualizar y simplificar los procedimientos para el reconocimiento del derecho a la Justicia gratuita a cargo de los colegios profesionales", y también de "establecer un mecanismo de pago mensual que permita evitar retrasos perjuiciosos contra los colegios y los profesionales".

También ha alertado de que "el número de letrados adscritos ha caído un 14,14% en los últimos cinco años". "Un dato que demuestra la falta de compromiso del Gobierno de Sánchez, que lleva al sistema al borde del colapso", ha denunciado.

La diputada nacional se ha preguntado si "el delegado de Sánchez en la Región tiene algo que decir al respecto". "La realidad es que el señor Lucas vuelve a someterse a las consignas y órdenes de Ferraz y Moncloa y abandona también a unos profesionales que son un pilar básico de nuestra democracia, y cuyo trabajo se debe reconocer", ha apuntado.

"Un desinterés que queda, por desgracia, especialmente patente en la Administración de Justicia de la Región de Murcia, cuyas medidas de refuerzo solicitadas por el Consejo General del Poder Judicial no han sido autorizadas por el Gobierno de España", ha denunciado Borrego.

Al respecto, ha informado de que este mismo lunes el Partido Popular ha registrado en el Congreso sendas preguntas dirigidas al Ejecutivo central sobre "los motivos de su rechazo a las medidas de refuerzo solicitadas", y "por qué ha esperado a fecha tan tardía para dictar la resolución, con las importantes consecuencias que se derivan de ella".