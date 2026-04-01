El PP sobre la financiación de la Dependencia: "El Ejecutivo debe a la Región más de 600 millones"

La senadora del Partido Popular por la Región de Murcia Antonia López Moya - PP

MURCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La senadora del Partido Popular por la Región de Murcia Antonia López Moya ha reforzado la exigencia del Gobierno regional de que el Ejecutivo central "cumpla con su compromiso de financiar el 50% del sistema de Dependencia" y ha señalado que "el Gobierno de España adeuda a la Región de Murcia más de 600 millones de euros desde 2018, una cifra con la que se podrían haber creado más de 4.700 plazas de atención residencial para personas mayores".

La senadora ha subrayado que "el Estado aporta actualmente apenas el 25% del coste real, dejando a la Región de Murcia y a otras autonomías del PP con la mayor parte de la carga económica", según han informado desde el partido.

López Moya ha destacado que el objetivo del partido "es garantizar que los ciudadanos dependientes de la Región reciban la atención que merecen y que el esfuerzo de las comunidades autónomas sea reconocido y respaldado por la financiación estatal".

UN FRENTE COMÚN DE LAS AUTONOMÍAS DEL PP

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han hecho frente común en el Senado para exigir una financiación "justa y rigurosa" del Sistema de Dependencia, ante el Ejecutivo central que, según ha denunciado la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, "solo aporta menos del 30% del presupuesto necesario para atender a los dependientes, mientras las autonomías ponemos más del 70%".

En este sentido, la moción defendida por el PP en la Comisión General de las Comunidades Autónomas recoge tres ejes fundamentales: garantizar que el Estado financie el 50% del coste real del sistema; abordar de forma urgente el déficit estructural de financiación en el seno del Consejo Territorial asegurando la igualdad entre comunidades; y evitar la imposición de nuevas medidas sin la correspondiente dotación económica que garantice su viabilidad.

El PP ha indicado que las senadoras del PSOE por la Región de Murcia votaron en contra de esta iniciativa, "rechazando así exigir al Gobierno de España que cumpla con la Ley de Dependencia y que garantice la financiación que necesitan los mayores y personas dependientes de la Región", ha asegurado López Moya.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y FINANCIACIÓN SOSTENIBLE

Asimismo, la senadora ha denunciado que el Gobierno central "plantea nuevas reformas y derechos sin aportar financiación adicional, dejando toda la carga a las comunidades autónomas". También ha reclamado al Ejecutivo que cumpla con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que establece un modelo de financiación compartida entre Estado y comunidades.

"El esfuerzo económico de la Región de Murcia ha permitido reducir listas de espera, aumentar prestaciones y mejorar la atención, pese a la infrafinanciación estatal", ha indicado López Moya, al tiempo que ha exigido que "el Gobierno central asuma su responsabilidad y deje de condicionar los derechos de los ciudadanos a pactos políticos o a la concesión de privilegios a otras comunidades".

De esta forma, la senadora ha reforzado la posición del PP de exigir una financiación "real, rigurosa y sostenible", así como el cumplimiento íntegro de la Ley de Dependencia "para garantizar que las personas más vulnerables de la Región reciban la atención que merecen".