El PP llevará a las Cortes el "hacinamiento" y la falta de personal en la prisión de Campos de Río

Senadoras y diputadas del PP junto a representantes del sindicato de funcionarios de prisiones ‘Tu abandono me puede matar’ - PPRM

MURCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP llevará al Congreso de los Diputados y al Senado el "hacinamiento" en la prisión de Campos del Río, en la Región de Murcia, y la "insostenible" falta de funcionarios de prisiones en este centro, según ha informado el partido en un comunicado.

Para ello, la formación registrará una batería de iniciativas parlamentarias con el objetivo de exigir soluciones urgentes ante la situación que atraviesa el centro penitenciario Murcia II.

La diputada nacional del PP por la Región de Murcia, Isabel Borrego, quien mantuvo el pasado viernes un encuentro de trabajo con representantes del sindicato de funcionarios de prisiones 'Tu abandono me puede matar' --acompañada por la diputada Violante Tomás y la senadora Antonia López--, ha criticado la "pasividad" y el "abandono" por parte del Gobierno de España ante lo que califica como un "colapso" de las instalaciones murcianas.

La parlamentaria ha detallado que, más de 15 años después de su inauguración, la prisión de Murcia II mantiene inoperativos cinco módulos residenciales. Según ha denunciado, la apertura de estos departamentos permitiría habilitar 360 plazas individuales adicionales, lo que erradicaría la actual sobrepoblación.

"Esta decisión del Gobierno está provocando una evidente situación de hacinamiento que deteriora la convivencia interna, pone en riesgo la seguridad del centro y empeora las condiciones laborales", ha aseverado Borrego, tras advertir de que se vulneran principios de la Ley Orgánica General Penitenciaria como el alojamiento en celda individual.

A este problema de espacio, ha sumado un déficit de plantilla que estima en unos 300 trabajadores, argumentando que la actual Relación de Puestos de Trabajo (RPT) no se ajusta a la ocupación real de internos. Esta falta de personal, según la diputada, genera una sobrecarga laboral "insoportable" que incrementa el riesgo de conflictos y agresiones dentro del recinto penitenciario.

CRÍTICAS A LUCAS POR "DAR LA ESPALDA" AL COLECTIVO

Por otro lado, la diputada 'popular' ha censurado la gestión del delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, a quien ha acusado de "dar la espalda" al colectivo y de eludir las peticiones de reunión tras las concentraciones de protesta protagonizadas por los trabajadores frente a la sede de la Delegación.

Asimismo, Borrego ha reafirmado el compromiso de su partido con la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria para que los funcionarios de prisiones sean reconocidos formalmente como agentes de la autoridad.

Al respecto, ha recordado que esta modificación legislativa, impulsada a instancias del PP, ya ha superado su primer trámite en el Congreso de los Diputados y se encuentra pendiente de su correspondiente debate y tramitación en el Senado.