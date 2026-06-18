El PP de Murcia defiende la creación de Juntas de Seguridad de Distrito al estar contempladas en la legislación estatal

MURCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular ha defendido la creación de las Juntas de Seguridad de Distrito anunciadas este jueves por el Ayuntamiento de Murcia.

Los 'populares' han salido al paso del comunicado que ha realizado la Delegación del Gobierno en el que ha afirmado que las impugnará por considerarlas "contrarias al ordenamiento jurídico".

El PP ha asegurado que estas Juntas son "un instrumento previsto expresamente por la legislación estatal para municipios con la extensión y realidad territorial de Murcia", por lo que rechaza la impugnación de la Delegación, según han informado desde el partido.

En este sentido, han indicado que el artículo 15 del Real Decreto 1087/2010 contempla la creación de estas juntas en municipios cuyas características demográficas y organizativas así lo aconsejen. Los 'populares' consideran que Murcia, con cerca de 900 kilómetros cuadrados, 67 juntas municipales y 59 pedanías, reúne esos requisitos.

Por otra parte, han remarcado que las Juntas de Seguridad de Distrito "no sustituyen ni alteran las competencias de la Junta Local de Seguridad ni de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Estas, han apuntado, dependen de la Junta Local de Seguridad y, conforme al artículo 18 del Reglamento, todos sus acuerdos deberán ser ratificados por ella, al tiempo que han asegurado que solo ejercerán las competencias que ésta les encomiende, según establece el artículo 19.

REPRESENTACIÓN VECINAL

Asimismo, han rechazado las consideraciones de la Delegación del Gobierno con respecto a la participación de representantes vecinales. El comunicado decía que incluir en estas sesiones a los presidentes de las Juntas Municipales, colectivos, asociaciones o agentes sociales vulnera "la debida cautela en la exposición de información operativa, datos policiales, análisis delincuenciales o previsiones de dispositivos", un contenido que, a su juicio, debe quedar restringido a los responsables institucionales y policiales competentes.

Los 'populares' han indicado que el artículo 17 dispone que el funcionamiento de las Juntas de Seguridad de Distrito se ajustará, con sus peculiaridades, al régimen previsto para las Juntas Locales de Seguridad. Además, han hecho referencia al artículo 5.3.b) que establece "que podrán asistir, sin participar en la adopción de acuerdos y previa invitación de la Presidencia, otras autoridades, funcionarios o cualquier persona cuya presencia resulte conveniente por razón de los asuntos a tratar".

El Partido Popular de Murcia también ha subrayado que el Reglamento permite la asistencia, con voz y sin voto, de otras personas invitadas por la Presidencia cuando la naturaleza de los asuntos así lo aconseje. Por esto, consideran que la participación de los presidentes de las juntas municipales para trasladar las necesidades de seguridad de sus barrios y pedanías "se ajusta plenamente a la normativa".

La concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo y portavoz del Grupo municipal Popular en el Ayuntamiento, Mercedes Bernabé, ha subrayado que estas juntas "responden a una reivindicación histórica de las Juntas Municipales y de las asociaciones vecinales, además de ser un compromiso asumido por el Equipo de Gobierno".

Para Bernabé "no se puede gestionar la seguridad de un municipio de casi 900 kilómetros cuadrados como si todos los territorios tuvieran los mismos problemas". Por ello, ha afirmado que son los vecinos y sus representantes "quienes mejor conocen las necesidades de cada barrio y pedanía" y que con sus aportaciones "mejorará la prevención y la coordinación".

La edil ha calificado de "incomprensible" que la Delegación del Gobierno vote en contra de esta herramienta que está en la legislación estatal y que ha sido demandada durante años por las propias juntas municipales, incluso por representantes de distintos grupos políticos, según han afirmado.

"Mientras el Ayuntamiento y el Gobierno regional impulsan medidas para reforzar la seguridad en todo el municipio, la Delegación del Gobierno intenta impedir la puesta en marcha de un instrumento legal cuyo único objetivo es mejorar la respuesta a los vecinos de barrios y pedanías y menosprecia a los pedáneos, que son los que mejor conocen la realidad y necesidades de sus vecinos", ha concluido.

"UNA INICIATIVA TRANSVERSAL, NO PARTIDISTA"

Por último, han remarcado que la iniciativa ha sido reclamada por Juntas Municipales presididas por representantes del Partido Popular, del Partido Socialista y de Vox por lo que rechazan que se la califique de "puramente política" como ha hecho la Delegación del Gobierno. "Su objetivo es mejorar la seguridad y adaptar la respuesta policial a las necesidades reales de un municipio tan extenso y diverso como Murcia", han concluido.