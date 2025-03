PP pide a la Asamblea su rechazo a "que Sánchez entregue el control de las fronteras a quienes quieren romper España"

"Lo que ayer era inconstitucional, hoy lo sigue siendo: espíritu de la Constitución no cambia a conveniencia de Sánchez", afirma

MURCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular, a través de una moción en la Asamblea Regional, va a pedir a la Cámara autonómica que exprese su rechazo a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "entregue el control de las fronteras a quienes quieren romper España".

El portavoz del PP en la Asamblea, Joaquín Segado, ha señalado que "el Gobierno de Sánchez, en lugar de buscar soluciones a la crisis migratoria, cede una competencia exclusiva del Estado, que no está ejerciendo, a los separatistas para que puedan seguir avanzando en su proyecto independentista", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

"Cuando Gobiernos autonómicos, como el de la Región de Murcia, reclaman una política de control de fronteras al Gobierno central, reciben la callada por respuesta, mientras que cuando los separatistas exigen una nueva cesión, a Sánchez le falta tiempo para cruzar la Constitución y transferir competencias", ha reprochado Segado.

"La Proposición de Ley presentada por PSOE y Junts es inconstitucional y vulnera las competencias exclusivas del Estado, que no pueden ser delegadas como pretenden los independentistas y como transige el Gobierno de Pedro Sánchez", ha subrayado el portavoz.

"Han sido el propio presidente del Gobierno de España y varios de sus ministros los que señalaron, y no hace mucho, que la cesión del control de fronteras es inconstitucional", ha recordado Segado. "Lo que ayer era inconstitucional, hoy lo sigue siendo: la letra y espíritu de la Constitución no cambian a conveniencia de Sánchez y su permanencia en el poder", ha añadido.

"Estamos ante una de las claudicaciones más graves de Sánchez ante el independentismo, ya que esta cesión no solo afecta al artículo 149 de la Constitución, sino sobre todo al artículo 2, el que establece la indisoluble unidad de la Nación española", ha incidido Segado, que ha resaltado que "las fronteras y la política migratoria y de extranjería son elementos nucleares que definen cualquier nación".

Así, ha remarcado que "después de los indultos, la amnistía, la reforma del Código Penal al gusto de quienes dieron un golpe de Estado en Cataluña, el cupo independentista, y cuando aún no habíamos terminado de asimilar la mal llamada condonación de la deuda, pasamos a asumir que desaparece una política de Estado en materia de control de fronteras y de inmigración".

"Sánchez ha convertido la política en una especie de mercado persa, en el que cada vez suben más las pujas para su permanencia en el poder", ha apostillado. "No se puede arrastrar más la unidad de España, no se pueden pasar más líneas rojas al mismo tiempo, no se tiene por qué ser presidente del Gobierno a toda costa, incluso de crear una ley racista por la que el resto de los españoles seremos extranjeros en nuestro propio país", ha concluido Segado.