PP: "El PSOE exige en sus enmiendas al Gobierno regional lo que es incapaz de pedir al Gobierno de España"

MURCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ha denunciado públicamente, en respuesta al PSRM, que "el PSOE exige en sus enmiendas al Gobierno regional lo que es incapaz de pedir al Gobierno de España", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

Segado ha contestado de esta forma a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, quien ha anunciado que el PSOE en la Asamblea Regional ha presentado 191 enmiendas a los Presupuestos de la Comunidad para 2025 que movilizan 400 millones de euros y que son una "nueva oportunidad que ofrece el PSRM al PP para que no caiga en el chantaje de la ultraderecha".

Para Segado, "el silencio de los socialistas de la Región ante el atraco que supone la financiación singular de Cataluña pactada entre Sánchez y los independentistas empieza a ser escandaloso".

El portavoz del PP ha señalado "la absoluta falta de rigor" de las enmiendas del Grupo Socialista a los Presupuestos Regionales, ya que "carecen de soporte económico real y no explican de dónde recortarían para sacar adelante sus propuestas de aumento del gasto".

"Estamos ante el mismo PSOE de siempre", ha remarcado el portavoz del PP, "el mismo PSOE que utiliza algo tan serio como es la presentación de enmiendas a unos Presupuestos para tapar y justificar el maltrato continuo de Pedro Sánchez a nuestra Región".

"El PSOE no tiene autoridad moral alguna para pedir mejoras en la Sanidad mientras no exija al Gobierno de Sánchez que solucione de una vez la falta de médicos que sufre toda España; ni tampoco en Educación mientras el Gobierno de Sánchez continúe rebajando su calidad y recortando la libertad de las familias a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos; ni en mejoras de infraestructuras mientras el Gobierno de España nos maltrata con el peor AVE de toda España y no sabemos nada del AVE a Cartagena", ha apuntado Segado.

"La realidad es que son unos Presupuestos que invierten más que nunca en Sanidad, Educación y políticas sociales, a pesar de que Sánchez nos castiga situándonos como la comunidad peor financiada de España", ha recordado el portavoz, que al respecto ha instado al PSOE a que "si no le parecen suficientes estos presupuestos, que reclamen a Pedro Sánchez la financiación que nos corresponde y no exija más esfuerzos a los ciudadanos con subidas de impuestos que, en todo caso, rechazamos desde el PP".

"Lo que ha quedado una vez más patente es la falta de interés de los socialistas de la Región en contribuir a mejorar la vida de los ciudadanos a través de los Presupuestos", ha concluido.