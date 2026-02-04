PP rechaza aplicar "el modelo fracasado de Sánchez" y reclama al PSOE que deje de bloquear su Ley de Vivienda

Landáburu (PPRM): "Vox confunde el Arco Noroeste con la Autovía del Noroeste, donde la seguridad vial está garantizada" - PP

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El diputado regional del PP Antonio Landáburu ha afirmado este miércoles que "por mucho que se empeñen los socialistas no vamos a aplicar en la Región el modelo fracasado de Pedro Sánchez, que ha destrozado el mercado de la vivienda en España", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Landáburu ha respondido así a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, quien ha asegurado que el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, aceptaría el decálogo de medidas propuesto por el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, "si tuviera la mínima voluntad de resolver el problema de la vivienda en la Región".

"No admitimos lecciones de quienes han convertido el acceso a un hogar en la principal preocupación de los españoles", ha advertido Landáburu, porque "es el Gobierno de Pedro Sánchez el que lo ha hecho escalar del puesto 16 al uno entre los problemas de los ciudadanos, el que con sus políticas intervencionistas ha provocado en siete años un auténtico drama: el de la generación perdida de la vivienda".

A su juicio, "para lo único que son ejemplo las propuestas ideológicas y sectarias que presentó ayer el delegado de Sánchez en la Región es justamente de lo que no hay que hacer en materia de vivienda".

"No solo carecen de estabilidad presupuestaria, sino que las que se han aplicado han contraído la oferta, disparado los precios y fomentado la okupación", ha señalado Landáburu, que también ha reprochado que el Gobierno de Sánchez "haya renunciado a más de 3.000 millones de créditos Next Gen para vivienda social", lo que supone "otra irresponsabilidad, otra chapuza más de quienes sin embargo se atreven a decirnos a los demás lo que tenemos que hacer".

El parlamentario 'popular' ha insistido en que "lo que deberían hacer los socialistas es dejar de bloquear la tramitación de la Ley de Vivienda del Gobierno regional, consensuada con los sectores de la sociedad civil y que permitirá poner en el mercado 25.000 viviendas a un precio asequible".

En ese sentido, ha apelado al PSOE de la Región "para que se incorpore a la lógica de las soluciones, participe en el proceso de diálogo que se ha abierto y aporte ideas y propuestas con las que podamos estar de acuerdo para contribuir a mejorar y enriquecer la norma".

"Los socialistas de la Región no deberían tener problemas en dar luz verde a la Ley de Vivienda Asequible del Gobierno regional cuando en el Parlamento Europeo el PSOE votó a favor de un Plan para la Unión Europea muy similar, que también se centra en ampliar la oferta", ha enfatizado el diputado regional. "Esperemos que por una vez actúen con coherencia, por el bien de las familias y los jóvenes de la Región", ha concluido.