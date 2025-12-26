PP reclama al Gobierno central que asuma el 50% en la financiación de la Educación Infantil de 0 a 3 años

El diputado regional del PP Carlos Albaladejo - PPRM

MURCIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP Carlos Albaladejo ha instado este viernes al Gobierno central a asumir el 50% de la financiación de la Educación Infantil de 0 a 3 años, según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Albaladejo ha señalado que "el Gobierno regional ha realizado en los últimos años un importante esfuerzo presupuestario para avanzar en la implantación y universalización progresiva de esta etapa, garantizando la gratuidad o bonificación de las plazas tanto en la red pública como en la concertada y privada mediante ayudas directas a las familias".

"Este compromiso ha permitido ampliar de forma notable la oferta de plazas y aliviar el coste económico que asumen las familias de la Región", ha asegurado Albaladejo, que ha recordado que la semana pasada el Ejecutivo autonómico dio luz verde a 6,9 millones de euros para mantener casi 3.000 plazas gratuitas de escuelas infantiles distribuidas en 32 municipios cuando acabe la financiación europea, en febrero de 2026.

Para el parlamentario 'popular', frente a esto, "el Gobierno de España no está cumpliendo con el mandato de corresponsabilidad financiera recogido en la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), que establece que esta etapa educativa debe ser sostenida con fondos públicos".

"Pese a esta previsión legal, el Ministerio de Educación no está aportando una financiación estructural suficiente, trasladando la mayor parte del esfuerzo económico a las comunidades autónomas", ha afirmado.

"El Gobierno de España se limita a enunciar compromisos en las leyes, pero no los respalda con financiación real y estable. En la Región de Murcia estamos sosteniendo prácticamente en solitario la gratuidad de la Educación Infantil de 0 a 3 años", ha concluido Albaladejo.