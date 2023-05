PP recupera la mayoría en la Asamblea, suma más que la izquierda, e intentará gobernar en solitario

VOX aumenta su representación en el Parlamento autonómico y advierte "que van a hacer valer sus principios y valores"



MURCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha ganado las elecciones autonómicas en la Región de Murcia tras conseguir 21 de los 45 diputados de la Asamblea Regional -con el 42,84 por ciento de los votos- frente a los 13 obtenidos por PSOE, segunda fuerza más votada.

De esta forma el PP recupera su mayoría en el Parlamento murciano, tras perderla en los comicios de 2019 a favor del PSOE, y consigue más diputados que la suma de las izquierdas (15), con lo que intentará gobernar en solitario.

No obstante, el PP no ha alcanzado finalmente la mayoría absoluta (23 diputados), por lo que necesita pactar con otras formaciones o conseguir que se abstengan en la investidura del candidato 'popular' Fernando López Miras.

El tercer partido con más apoyos ha sido VOX ( 17,72 por ciento), con 9 diputados; seguido de la coalición Podemos+IU-V+AV, con el 4,68 por ciento de los votos y 2 parlamentarios.

De esta forma, el PP asciende en 10,49 puntos su porcentaje de votos respecto a los anteriores comicios autonómicos de 2019 y el PSOE desciende en 6,86; y VOX aumenta un 8,26 por ciento.

La participación fue del 65,25 por ciento y la abstención del 34,74 por ciento.

Todos los candidatos sabían de la importancia de la participación para estas elecciones por lo que todos han intentado movilizar a sus votantes aduciendo a la importancia de esta cita electoral para el futuro de la Región.

De hecho el viernes pasado apareció una pancarta en un puente de Murcia pidiendo la movilización a los votantes de izquierdas; mientras que el candidato del PP, Fernando López Miras, ha insistido durante la campaña en aunar el voto de la derecha y centro en el PP como única alternativa a la entrada en el gobierno de partidos "minoritarios" y para "parar el 'sanchismo'".

López Miras ha recordado que durante la campaña había pedido el apoyo de los ciudadanos para poder conformar un "gobierno en solitario" y "fuerte" y esta noche, ha dicho, "los murcianos nos han dado lo que le hemos pedido".

A continuación, ha señalado que el PP ha "ganado las elecciones de forma contundente", al obtener "el mejor resultado desde 2011" y conseguir que el mapa de la Región esté "teñido de azul", incluidas las grandes ciudades.

El PP necesitaría el apoyo o la abstención de VOX para continuar en el Gobierno, algo que no va a ser fácil ya que el líder regional de VOX, José Ángel Antelo ha dicho que, como los votos de VOX valen lo mismo que otro partido, harán valer "sus principios y valores" con ellos.

Momento en el que ha tendido la mano al PP, del que espera que esté "receptivo", porque es con la única fuerza con la que pueden construir una alianza para "acabar con las políticas socialistas", para recuperar el Mar Menor -una de las líneas rojas para darle su apoyo- y la defensa de la agricultura.

Por su parte, el líder del PSRM, Pepe Vélez, ha reconocido que los resultados "no han sido buenos" para su partido, y cree que su "alternativa de cambio de las políticas regionales no ha convencido a la mayoría", por lo que ha animado a los socialistas a "seguir trabajando para convencer de quienes hoy no nos han votado".

La candidata de Podemos-IU Verdes y Alianza Verde a la Presidencia de la Región, María Marín, ha señalado que para ellos, a pesar de conservar sus dos diputados, los resultados "no han sido buenos" porque aspiraban a ampliar su representación y "formar parte de una alternativa de gobierno al PP".

Pero si hay un partido que ha perdido en estas elecciones ha sido Ciudadanos, que no sólo desaparece de la Asamblea regional, sino de casi todos los ayuntamientos de la Región. Únicamente han conseguido mantener a una concejala en el Ayuntamiento de Ceutí.

MUNICIPALES

En las municipales el PP ha ganado en 29 de los 45 municipios que forman la Región de Murcia (15 más que en 2019, que fueron 14). El PSOE ha pasado de ganar en 29 municipios en los anteriores comicios a retener únicamente 14.

A pesar de que el PSOE ganó en 29 ayuntamientos de la Región en 2019, hasta estas elecciones estaba gobernando en 27 debido a diferentes pactos que hicieron que municipios como Albudeite, Aledo y Alguazas.

En estos comicios el panorama municipal ha cambiado de color, pasando a predominantemente azul del Partido Popular. Los populares han conseguido ser la lista más votada en los municipios de Abarán, Alcantarilla, Abanilla, Albudeite, Alhama de Murcia, Archena, Blanca, Cartagena, Caravaca, Cehegín, Lorca, Fuente Álamo, Fortuna, Jumilla, La Unión, Librilla, Mazarrón, Murcia, Moratalla, Ojós, Pliego, Ricote, San Javier, San Pedro del Pinatar, Santomera, Torre Pacheco, Totana, Ulea y Yecla.

Mientras que el PSOE y ha ganado en Águilas, Beniel, Bullas, Calasparra, Campos del Río, Ceutí, Cieza, Las Torres de Cotillas, Lorquí, Los Alcázares, Molina de Segura, Mula, Puerto Lumbreras y Villanueva del Segura.

En Alguazas la Unión por Alguazas ha sido la fuerza más votada y en Aledo la Agrupación de Electores Aledo Avanza.

En los municipios de más de 50.000 habitantes, a falta de los pactos, el PSOE se ha ganado Molina de Segura (pero se lo podría quitar un pacto PP-VOX), y el PP Murcia (mayoría absoluta), Lorca y Cartagena, donde necesitará pactar.

En Murcia, el PP ha obtenido el 45,37 por ciento de los votos y 15 concejales, cuatro más que en 2019, que le permitirá gobernar en solitario al conseguir los 15 concejales que marca la mayoría absoluta en la capital murciana.

En Cartagena, el PP también ha ganado las elecciones al obtener el 34,32 por ciento de los votos y 10 concejales (3 más que en 2019), aunque le faltan 4 para conseguir la mayoría absoluta, con lo que tiene que pactar con Sí Cartagena y/o VOX.

Algo parecido ocurre en Lorca, donde el PP ha ganado las elecciones al conseguir el 40,92 por ciento de los votos, lo que le otorga 11 concejales (+1), aunque no consigue la mayoría absoluta (establecida en 13 ediles) por lo que necesitará el apoyo de VOX, que ha conseguido cuatro ediles (+2).

Por último Molina de Segura es el único municipio de más de 50.000 habitantes en el que el PSOE ha ganado las elecciones al obtener el 38,43 por ciento de los votos y 11 concejales (uno menos que en la anterior legislatura y a dos de la mayoría absoluta); seguido del PP, con el 32,38 por ciento de los sufragios, que le dan 9 concejales (+2); y VOX consigue 5 (tres más que en 2019).

Al no conseguir la mayoría absoluta (13 concejales) un pacto PP-VOX le quitaría la alcaldía.