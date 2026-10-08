El PP replica al PSRM que "a quien tiene que denunciar" es a Sánchez por usar la Moncloa "para dar un mitin electoral"

Archivo - Miriam Guardiola (PPRM): "Alguien que no pide más medios no merece ser delegado del Gobierno" - PP - Archivo

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha replicado este jueves al PSRM por la denuncia presentada contra el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ante la Junta Electoral Central por la utilización del Palacio de San Esteban y ha afirmado que "a quien tiene que denunciar Francisco Lucas es a Pedro Sánchez, predicador del púlpito de la Moncloa".

Guardiola ha acusado al secretario general del PSRM, Francisco Lucas, de tener "un descaro infinito" y ha señalado que, a su juicio, fue Sánchez quien utilizó la sede de la Presidencia del Gobierno para realizar un acto de carácter electoral.

"El mismo día que anunció la convocatoria de elecciones desde el Palacio de la Moncloa, Sánchez se dedicó, no solo a hacer propaganda de su Gobierno, sino a descalificar e insultar a la oposición, al más puro estilo chavista", ha señalado la portavoz 'popular'.

En este sentido, Guardiola ha criticado que los socialistas "se rasgan las vestiduras" mientras, según ha afirmado, mantienen "un vergonzoso silencio ante el uso partidista de las instituciones y su colonización por parte del presidente más déspota de la democracia".

"No es precisamente la primera vez que Pedro Sánchez utiliza la Moncloa con fines electorales, ni seguramente será la primera vez que la Junta Electoral Central le multe por infringir la ley electoral", ha añadido.

La portavoz del PP regional ha situado la denuncia del PSRM dentro de lo que considera "la estrategia del señor Lucas" para "embarrar la campaña para tapar sus pésimas perspectivas electorales", que ha vinculado con encuestas que, según ha asegurado, pronostican "los peores resultados de la historia del PSOE de la Región".